Fade to Black, la canzone che rappresenta l’Azerbaijan alle semifinali dell’Eurovision Song Contest 2022, è un brano di Nadir Rustamli, giovane cantante ventiduenne. Il testo della canzone è in inglese e significato di Fade to Black è molto caro al cantante, che ha affermato di aver sentito subito una connessione con il brano stesso.

Nonostante la giovane età, Rustamli calcherà il palco dell’Eurovision per portare ancora una volta la gara nel proprio paese, che lo aveva organizzato nel 2012.

Testo

Stay

The story barely started

Can’t you

Stay

Do you really want no part of this

One so sweet

Reverie

You back off slowly through the door

You always go and blame the weather

The weather

It hurts so fast

When love goes bad

Until at last

We fade to black

And I’m numb, numb

Numb, numb

Wait

I need some time to fix this can’t you wait?

We can’t afford to miss this

You back off slowly through the door

You always go and blame the weather

The weather

It hurts so fast

When love goes bad

Until at last

We fade to black

And I’m numb, numb

Numb, numb

We’re living in a memory

The present is the price I pay

Fade to black

We fade to black

We’re living in a memory

The present is the price I pay

Fade to black

We fade to black

Ooh

It hurts so fast

When love goes bad

Until at last

We fade to black

Fade to Black: significato

Il significato di Fade to Black viene espresso da un testo in inglese apparentemente semplice. Nadir Rustamli descrive le sensazioni e la vita di coloro che vivono nel passato, perseguitati continuamente dai loro ricordi. Che siano brutti ricordi che non permettono di vivere serenamente il futuro, o ricordi belli che ci fanno sentire confortati, ma non ci fanno andare avanti, il cantante vuole spingere chi ascolta ad affrontare il futuro.

Anche quando la strada per arrivare alla libertà dal passato può sembrare lunga e difficile.

La canzone può sembrare una canzone d’amore per una storia finita male. Ma ad una lettura più attenta ci si rende conto che c’è un sottofondo di speranza. Quando le nostre paure e insicurezza ci fanno sentire intorpiditi – numb è la parola che il cantante utilizza più volte nella canzone – dobbiamo andare avanti perché solo liberandoci da questi sentimenti possiamo essere liberi. Altrimenti dovremo pagare un sacrificio: la perdita del presente.