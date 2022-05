Saudade, saudade di Maro è stata scelta per rappresentare il Portogallo all’Eurovision Song Contest 2022. Scopriamo il testo e il significato del brano Saudade, saudade, che dovrà affrontare le semifinali per accedere alla finale della gara canora.

Testo

I’ve tried to write

A million other songs, but

Somehow I can’t move on, oh, you’re gone

Takes time, alright

And I know it’s no one’s fault, but

Somehow I can’t move on, oh you’re gone

Saudade

Saudade

Nothing more that I can say

Says it in a better way

Saudade

Saudade

Nothing more that I can say

Says it in a better way

Tem tanto que trago comigo

Foi sempre o meu porto de abrigo

E agora nada faz sentido

Perdi o meu melhor amigo

E se não for demais

Peço por sinais

Resta uma só palavra

Saudade

Saudade

Nothing more that I can say

Says it in a better way

Saudade

Saudade

Nothing more that I can say

Says it in a better way

Nothing more that I can say

Says it in a better way

I’ve tried, alright

But it’s killing me inside

Thought you’d be by my side always

Saudade, saudade: il significato

Il testo della canzone è per la maggior parte in inglese, mentre il significato di Saudade, saudade è molto personale per la cantante, ma tocca corde universali. Il tema della canzone infatti riguarda il dolore dato dalla perdita del nonno. L’atmosfera della canzone è malinconica, esemplificata dal termine saudade, che descrive in una sola parola tutto ciò che c’è da dire.

Il brano vuole essere quindi un omaggio al nonno che non c’è più, a cui la cantante teneva molto.

Lo definisce il suo migliore amico. Ora niente ha senso e la cantante sembra ricercare nel mondo dei segni, come se la realtà stessa possa riflettere i suoi sentimenti. Rimane solo una parola, quella che dà titolo alla canzone, un termine folk portoghese che descrive un stato di desiderio malinconico di rivedere una persona.