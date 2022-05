Trenulețul è il brano che rappresenterà la Moldavia alle semifinali e forse anche alle finali dell‘Eurovision Song Contest 2022. La canzone è composta, scritta ed eseguita dalle due band Zdob și Zdub & Frații Advahov. I primi hanno già calcato il palco dell’Eurovision in passato.

Scopriamo il testo e il significato di Trenulețul.

Testo

Merge trenul, parcă zboară

Dintr-o țară-n altă țară

Merge și nu poate pricepe

Care țară? Unde-ncepe?

Țară veche, țară nouă

Parcă-i una, parcă-s două

Ba aparte, ba-mpreună

Parcă-s două, parcă-i una

Hey ho! Let’s go

Folklore și Rock’n’roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chișinău – București

Și-ntr-o țară, și-n cealaltă

Joacă hora laolaltă

Și în fiecare țară

Face farmece vioara

Când ajunge trenu-n gară

Parcă n-a ieșit din țară

Parcă-a mers, fără să iasă

De acasă pân-acasă

Hey ho! Let’s go

Folklore și Rock’n’roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București

Hey ho! Let’s go

Folklore și Rock’n’roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București

Hey ho! Let’s go

Folklore și Rock’n’roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București

Chisinău – București

Меrgе іutе, mеrgе bіnе

Тrеnu’ lеgănаt dе şіnе

Dar nu poate să înțeleagă

Рrіn саrе țară aleargă

Țară veche, țară nouă

Parcă-i una, parcă-s două

Ba aparte, ba-mpreună

Parcă-s două, parcă-i una

Hey ho! Let’s go

Folklore și Rock’n’roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București

Hey ho! Let’s go

Folklore și Rock’n’roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București

Hey ho! Let’s go

Folklore și Rock’n’roll

Pleacă trenul! Unde esti?

Chisinău – București

Trenulețul: il significato

Trenulețul significa Il piccolo treno ed era già stata rilasciata nel dicembre 2022 come canzone promozionale per la riapertura di una ferrovia che avrebbe connesso Chisinau, in Moldavia e Bucharest, in Romania.

Il significato di Trenulețul ha un testo e significato controverso in patria. Apparentemente il testo conterrebbe dei riferimenti alla riconciliazione tra Moldavia e Romania come stato unico, tema scottante in Moldavia. Le due band hanno però smentito quest’idea.

Hanno affermato che il treno rappresenterebbe la loro vita e carriera, con la canzone stessa come fusione di stili e culture diverse, in primis tra folk e rock. La fusione è anche tra i paesi e il treno permette una connessione tra i popoli, che, una volta connessi, capiscono di essere più simili di quanto pensano.