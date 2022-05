Miss You di Jérémie Makiese è la canzone in gara per il Belgio alle semifinali dell’Eurovision Song Contest 2022. Il giovane cantante, classe 2000, ha vinto la versione belga di The Voice e ora invece calcherà il palco dell’Eurovision 2022 a Torino. Scopriamo testo e significato di Miss You.

Testo

Sometimes I feel down

Sometimes I booze

Sometimes I fall

Sometimes I do wrong

One day I‘m cool

One day I‘m cold

And I‘ve been trying to escape my past

Give up on the sadness

That you left behind

I‘ve been trying to erase my mind

(But) You stay like a nightmare

When I close my eyes

Am I gonna miss you? No

Promise I won‘t miss you? No

I‘m gonna break through? No

I‘ll never hate you

I‘ll never chase you

Sometimes I feel good

Sometimes I lose

My mind and my soul

That‘s when I see you

And out of the blue

I answer your call

And I‘ve been trying to escape my past

Give up on the sadness

That you left behind

I‘ve been trying to erase my mind

But you stay like a nightmare

When I close my eyes

Am I gonna miss you? No

Promise I won‘t miss you? No

I‘m gonna break through? No

I‘ll never hate you

I‘ll never chase you

Am I gonna miss you? No

Promise I won‘t miss you? No

I‘m gonna break through? No

I‘ll never hate you

I‘ll never chase you

I got to make it to the bright side

I‘ve been lying when I said “I‘m fine”

Want to find a way to feel alive

Am I gonna miss you? No

Promise I won‘t miss you? No

I‘m gonna break through? No

I‘ll never hate you

I‘ll never chase you

Never feel bad

When love is gone

Life goes on

Don‘t wanna live my life waiting for your call

Sometimes I feel down

Sometimes I booze

Sometimes I fall

Miss You: significato

Il testo di Miss You è in inglese, come molte altre, anche se Jérémie sa parlare anche francese e olandese, mentre il significato sembra apparentemente semplice: una canzone d’amore.

In realtà la canzone parla delle grandi e spesso difficili decisioni che dobbiamo affrontare nella nostra vita. Spesso ci vuole coraggio e forza per prendere in mano la situazione. La canzone vuole essere un motivo di forza, di speranza e fede.

Tutta la canzone gioca sugli opposti: cool/cold, feel good/lose. Ma è anche piena di domande, a cui il cantante sa rispondere. Le domande che ciascuno si fa quando affronta una situazione simile. Domande per cui non c’è una risposta sicura e che non vada in contrasto con altre. Prendere delle decisioni importanti non è mai facile ed è normale avere momenti di ripensamento e indecisione.