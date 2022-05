Sentimental è il brano dei Monika Liu che rappresenterà la Lituania all’Eurovision Song Contest 2022. La canzone dovrà prima affrontare le semifinali, per poi accedere alle finali. Scopriamo il testo e il significato di Sentimental.

Testo

Tuk tuk tuk

naktį į širdį pasibeldžia

ilgesio pilna

atminimų lydima

dvasia

Tu, tai tu, tai tu

seniai matytas veide

Ko juokies lyg klounas

iš mano spindinčių akių?

Sukasi ratu galvoje momentai

bėga bėga ten, kur ir tu

Milijonas rožių lyg sentimentai

skęsta jūroje debesų

Ah

Ošia jūra nerami

man ašaros akyse

Viskas – jis nebesugrįš niekada

jis atplaukė juoda puta

Pamenu, kaip stoviu Nidos kopų vidury

Ir žuvėdrai moju

toli, toli

Sukasi ratu galvoje momentai

bėga bėga ten, kur ir tu

Milijonas rožių lyg sentimentai

skęsta jūroje debesų

Sukasi ratu galvoje momentai

bėga bėga ten, kur ir tu

Milijonas rožių lyg sentimentai

skęsta jūroje debesų

Sentimental: il significato

Il testo di Sentimental è in Lituano ed è la prima canzone a competere nella lingua lituana dal debutto del paese nella competizione canora nel 1994: è stata scelta la lingua originale del paese per il significato molto personale per la cantante.

La canzone inizia raccontando la sensazione di vedere dei vecchi ricordi tornare, soprattutto quelli brutti legati al proprio ex. Nel ritornello descrive una vera e propria tortura causata da queste memorie, anche se, fortunatamente, ora stanno svanendo.

Nella seconda parte della canzone, Monika Liu fa anche riferimento ad una schiuma nera, modo in cui viene descritto l’ex partner. Un riferimento ad una storia lituana in cui c’è una donna che aspetta il proprio amato, che apparirà come schiuma bianca se vivo, come schiuma nera se morto. Fa anche riferimento anche alla città di Nida, che si trova nel sud. Per questo motivo è stata scelta la lingua lituana per la canzone: è pregna di riferimenti alla realtà e storia del paese.

L’intera canzone è profondamente poetica e anche se non si comprende interamente il significato solo ascoltando, l’emozione nella voce della cantante permette di capire i sentimenti di cui la canzone parla.