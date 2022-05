In corpore sano, la canzone cantata da Konstrakta, è la canzone scelta per rappresentare la Serbia all’Eurovision Song Contest 2022. La canzone potrebbe colpire molti spettatori per il suo testo particolare e il suo significato, permettendo a In corpore sano di passare le semifinali e accedere alle finali.

Scopriamo il testo e il significato di In corpore sano.

Testo

Onas eroproc ni amrifni snem

Koja li je tajna zdrave kose Megan Markl?

Koja li je tajna?

Koja li je tajna zdrave kose Megan Markl?

Koja li je tajna?

(Koja li je tajna?)

Mislim da u pitanju je duboka hidratacija

Kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve

Recimo, tamni kolutovi oko očiju

Ukazuju na probleme s jetrom

Fleke oko usana možda uvećana slezina

Uvećana slezina nije dobra, nije lepa

A umetnica mora biti zdrava

Biti zdrava, biti zdrava

Biti zdrava, bi-bi-bi-biti zdrava

Biti zdrava, biti zdrava

Biti zdrava, mora, mora, mora

Velika je sreća što postoji

Autonomni nervni sistem

Ne moram kontrolisati otkucaje srca

Srce kuca, srce samo kuca

Letnji dani, jarke boje

Suknje moje na mom telu

Suknje moje, pas i ja

Šetamo nas dvoje

Brojimo korake,

Suknja ide oko noge moje,

Mi šetamo i to je sve

I ne mora bolje

Srce samo kuca

Dajem poverenje

Neka samo kuca

Dajem poverenje

eka kuca, neka dišem

Bože zdravlja, Bože zdravlja, Bože zdravlja

(Bože zdravlja)

Nemam knjižicu

O kako da me prate

(U ime zdravlja)

Da o meni brinu (U ime zdravlja)

Umetnica je nevidljiva (U ime zdravlja)

Ne vidiš me, to je magija (U ime zdravlja)

Umetnica može biti zdrava

Biti zdrava, biti zdrava

Biti zdrava, bi-bi-bi-biti zdrava

Biti zdrava, biti zdrava

Biti zdrava, može, može, može

In corpore sano, in corpore sano

In corpore sano, in corpore sano

In corpore sano, in corpore sano

Corpus je sanus

I šta ćemo sad?

Mens infirma in corpore sano

Animus tristis in corpore sano

Mens desperata in corpore sano

Mens conterrita in corpore sano

I šta ćemo sad?



In Corpore Sano: il significato

Poiché il testo è in serbo, può essere difficile cogliere il significato della canzone al primo ascolto. La stessa cantante ha espresso che la canzone può avere significarti diversi.

Uno dei significati possibili sarebbe una critica alla società di oggi. Siamo così concentrati sull’aspetto fisico, su avere un corpo sano, che arriviamo a collegare le caratteristiche visibili di un corpo con il suo essere sano.

Konstrakta fa riferimento alla sua categoria specifica: sottolinea come un artista deve apparire sano anche al di fuori, altrimenti le persone iniziano a fare giudizi. Nel ritornello, la cantante sottolinea come la società si sia dimenticata di mettere in conto anche la salute mentale. Anche se il corpo è sano, non è detto che, come dice il detto latino, anche la mente lo sia. Ma questo non importa: l’importante è apparire sani.

Konstrakta rileva un altro tema, legato al suo paese, ma non solo: l’assenza di assicurazione sanitaria. In diverse interviste ha sottolineato come soprattutto per gli artisti come lei, che non essendo famosi, non possono permettersi il costo e si mettono a rischio, pur di promuovere la loro arte. A ciò farebbe riferimento ad esempio il lavarsi le mani nella coreografia della canzone, il tentativo di rimanere sani, ma rischiando. Infine, il significato potrebbe far riferimento ai temi dell’identità e al conformismo. Ad esempio come i media trattano gli artisti che non si conformano alla maggioranza, o come i governi cercano di eliminare o soffocare coloro che non si allineano ai loro ideali – per poi lavarsene le mani.