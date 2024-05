Aryna Sabalenka è una tennista bielorussa, numero 2 dell’Atp. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Aryna Sabalenka: fidanzato, figlia, altezza, vita privata, età

Aryna Sabalenka è una tennista bielorussa, soprannominata la tigre bielorussa per via del suo temperamento e per lo stile di gioco aggressivo. Oggi è la numero 2 dell’Atp. Aryna è nata il 5 maggio del 1998, ha quindi 26 anni, è del segno zodiacale del Toro ed è alta un metro e ottantadue centimetri. Aryna si è appassionata al tennis grazie al padre Sergej, ex giocatore di hockey su ghiaccio scomparso all’età di 44 anni nel 2019 a causa di una meningite, che un giorno la fece provare per caso a giocare a tennis. Inizialmente è stata seguita da Dmitrij Tursunov e dal 2020 viene allenata da Antonio Dubrov, che prima era un suo compagno di squadra. Nel corso della sua carriera come tennista, Aryna ha vinto 14 titoli WTA in singolare, tra cui due prove del Grande Slam all’Australian Open 2023 e 2024. I suoi idoli sono Serena Williams e Marija Sarapova. Ma ecco cosa aveva dichiarato qualche anno fa: “quando ho capito come risolvere i problemi alla battuta, mi sono resa conto che probabilmente potevo superare qualsiasi cosa accadesse nella mia vita. Prima ero davvero depressa dopo le partite difficile, ma ora penso di essere un pò più grande, quindi capisco che va bene, succede. Devo solo accettarlo e imparare a migliorare ciò che non ha funzionato bene oggi e cercare di fare meglio la prossima volta.”

Per quanto riguarda la sua vita privata, Aryna Sabalenka era fidanzata con un ex giocatore di hockey, ovvero Konstantin Kolsov, morto suicida qualche mese fa. Adesso pare che la tennista stia uscendo con l’imprenditore Georgios Frangulis. I due sono stati visti insieme, mano nella mano, durante il Gran Premio di Formula Uno di Imola. La tennista non ha figli. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha quasi 2 milioni di follower.

Aryna Sabalenka, la morte dell’ex fidanzato Konstantin Koltsov

Come abbiamo appena visto, Aryna Sabalenka è una tennista bielorussa, attualmente numero 2 dell’Atp. In passato è stata legata all’ex giocatore di tennis Konstantin Koltsov, morto suicida lo scorso mese di marzo. Come dichiarato dalla stessa Aryna, i due non stavano più insieme. Ecco cosa aveva scritto su Instagram la giovane tennista: “la morte di Konstantin è una tragedia inimmaginabile e, anche se non stavamo più insieme, il mio cuore è spezzato. Per favore rispettate la mia privacy e quella della sua famiglia in questo difficile momento.” Konstantin, secondo le indagini della polizia, si è buttato dal balcone di un resort di lusso a Miami, in Florida. Kolstov lascia tre figli avuti dall’ex moglie Yulia Mikahilova.

