Llámame: testo e significato della canzone che rappresenta la Romania all’Eurovision 2022

WRS, pseudonimo di Andrei Ionuț Ursu rappresenta la Romania all’Eurovision Song Contest 2022 con il suo brano Llámame. Scopriamo il testo e il significato della canzone Llámame.

Llámame: testo

Knew that I was different than the others

They never liked you

Try to keep my head above the water

But you’re makin’ it so hard to

What if they’re gonna find out?

Nobody’s gonna like it

We get away

Need you to stay

What if they’re gonna find out?

Nobody’s gonna like it

We get away

Need you to stay

Hola, mi bebé-bé

Hola, mi bebé-bé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

Hola, mi bebé-bé

Hola, mi bebé-bé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

(Hola, mi bebé)

Love cannot be stopped by anybody

‘Cause it’s so true

I show it to the world, ‘cause I won’t hide it

Are you down to believe intenser?

What if they’re gonna find out?

Nobody’s gonna like it

We get away

Need you to stay

What if they’re gonna find out?

Nobody’s gonna like it

We get away

Need you to stay

Hola, mi bebé-bé

Hola, mi bebé-bé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

Hola, mi bebé-bé

Hola, mi bebé-bé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

(Hola, mi bebé)

And when you say my name

My world is crumbling

I feel complete, all I need is your mystic touch

And what about it now?

I’ll keep you safe and sound

We’re so in love

Hola, mi bebé-bé

Hola, mi bebé-bé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

Hola, mi bebé-bé

Hola, mi bebé-bé

Llámame, llámame

Llámame, llámame

(Hola, mi bebé)

Significato

Llámame è un singolo del cantante rumeno WRS, pubblicato il 10 febbraio 2022 e scelto per gareggiare all’Eurovision Song Contest 2022. Il testo della canzone è in inglese mentre ha scritto di scrivere in spagnolo il ritornello. La canzone parla di una storia d’amore. La canzone è stata molto apprezzata dal pubblico per il suo ritmo energico che ti vien voglia di ballare e il suo ritornello orecchiabile.