Með hækkandi sól è la canzone che rappresenterà l’Islanda all’Eurovision Song Contest 2022. Il brano è delle tre sorelle Sigga, Beta & Elín Eyþórsdóttir o anche conosciute come Systur. Il testo è in islandese e dovrà colpire la giuria delle semifinali prima di arrivare in finale.

Le canzoni presentate dai paesi del Nord Europa ottengono sempre un buon risultato, quindi ci chiediamo se anche questa verrà amata dagli spettatori europei. Scopriamo il testo e il significato di Með hækkandi sól.

Testo

Öldurót í hljóðri sál

Þrautin þung umvafin sorgarsárum

Þrá sem laðar, brennur sem bál

Liggur í leyni – leyndarmál – þei þei

Í ljósaskiptum fær að sjá

Fegurð í frelsi sem þokast nær

Þó næturhúmið skelli á

Og ósögð orð, hugan þjá – þei þei

Í dimmum vetri – hækkar sól

Bræðir hjartans klakabönd – svo hlý

Í dimmum vetri – vorið væna

Vermir þitt vænghaf á ný

Skammdegisskuggar sækja að

Bærast létt með hverjum andardrættir

Syngur í brjósti lítið lag

Breiðir úr sér og andvarpar – þei þei

Í dimmum vetri – hækkar sól

Bræðir hjartans klakabönd – svo hlý

Í dimmum vetri – vorið væna

Vermir þitt vænghaf á ný

Og hún tekst á flug

Svífur að hæstu hæðum

Og færist nær því

Að finna innri ró

Í dimmum vetri – hækkar sól

Bræðir hjartans klakabönd – svo hlý

Í dimmum vetri – vorið væna

Vermir þitt vænghaf á ný



Með hækkandi sól: il significato

Með hækkandi sól ha il testo in islandese, quindi potrebbe essere difficile comprenderne il significato al primo sguardo. Il titolo non appare nel testo della canzone, ma il motivo è presente: esprime la voglia di guardare avanti con speranza. Il titolo si potrebbe tradurre con l’espressione “con il sole che diventa più alto ogni giorno“, a rappresentare l’arrivo del periodo in cui i giorni sono più lunghi e più caldi.

La canzone infatti è scritta dal punto di vista di una donna islandese vissuta tra l’Ottocento e il Novecento. Nel testo si cita il cosiddetto Vistarband, che era un ordine che obbligava tutti coloro che non possedevano una terra ad essere impiegati in una fattoria. Di conseguenza le persone povere non avevano controllo sulla propria vita ed erano costrette a lavorare per altri.

Nonostante la dimensione storica della canzone, tutti possono comprendere i sentimenti della protagonista della canzone: tutti desiderano l’arrivo di giorni migliori, più felici e caldi, sia fisicamente che metaforicamente. Come in Islanda i giorni di vero sole sono pochi, così nella vita delle persone ci sono momenti bui che sembrano non finire mai. Bisogna però aspettare fino a rivedere il sole e venire riscaldati dalla sua luce.