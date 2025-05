Un evento speciale per una mamma felice

Francesca Ferragni, sorella della famosa influencer Chiara Ferragni, ha recentemente vissuto un momento magico con il suo baby shower a sorpresa. La 36enne, incinta di una dolce bambina, è stata colta di sorpresa da un evento organizzato con amore dalla madre Marina Di Guardo e dalle sorelle Chiara e Valentina. La gioia di Francesca è palpabile, e il suo sorriso emozionato ha illuminato la giornata, rendendola indimenticabile per tutti i presenti.

Un’atmosfera incantevole e festosa

Il baby shower si è svolto in un ampio giardino, decorato con fiori e dolci prelibatezze. Francesca, vestita con un elegante abito lungo nero e una corona di fiori rosa, ha accolto amici e familiari con entusiasmo. La festa è stata arricchita dalla presenza di una pittrice, Aunie Frisch, che ha immortalato i momenti salienti dell’evento, creando un ‘manifesto’ della festa che rimarrà nel cuore di tutti. La tavolata era colma di dolci decorati, tra cui macaron rosa, che hanno deliziato i palati degli ospiti.

Un dolce annuncio e un futuro luminoso

Francesca, già madre di Edoardo, ha condiviso la gioia della sua seconda gravidanza, annunciando che il fiocco sarà rosa. La data del parto è prevista per gennaio 2025, mese in cui è nato il suo primo figlio. La festa ha visto anche un momento speciale con la torta, che rivelava l’iniziale del nome scelto per la piccola: “Baby L.”. I follower sui social si sono scatenati nel toto-nomi, dimostrando quanto l’attesa della nuova arrivata stia coinvolgendo anche il pubblico. Questo evento non è solo una celebrazione della maternità, ma anche un momento di condivisione e amore tra familiari e amici, un ricordo che Francesca porterà nel cuore per sempre.