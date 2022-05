Lights Off di We Are Domi è la canzone che rappresenta la Repubblica Ceca alle semifinali dell’Eurovision Song Contest 2022. Il testo è in inglese e il significato potrebbe sorprendere molti. Scopriamo il testo e il significato di Lights Off.

Testo

I lost my soul, forgot my way

There’s no mistakes that I’ve not made

Changes hurt and I’m alone

But people say, “My, how you’ve grown”

Try changing jobs, try changing lovers

Changing my furniture, change my bed covers

I’ve changed my heart, but there’s not a chance

So turn the lights off

Where are you now when I miss you?

You’re sailin’ around in my peripheral

Where are you now?

Where are you now?

Where are you now?

Where are you now?

I’ll ring the changes, make a plan

I’m small, but mighty as I can

I’ll build a fortress, I’ll be the wall

I’ll be a queen, invincible

Try changing jobs, try changing lovers

Changing my furniture, change my bed covers

I’ve changed my heart, but there’s no chance

So turn the lights off

Where are you now when I miss you?

You’re sailin’ around in my peripheral

Where are you now?

Where are you now?

Where are you now?

Where are you now?

Once again I’m left without control

I’m far away, but can you hear me call?

Where are you now?

Where are you now when I miss you?

You’re sailin’ around in my peripheral

Where are you now?

Where are you now?

Where are you now?

Where are you now?

Lights Off: il significato

Il testo è in inglese, come abbiamo già detto, quindi il significato di Lights Off risulta più immediato per molti. La canzone vuole parlare dei sentimenti confusi, sia positivi che negativi, che seguono la rottura di una coppia.

La canzone si apre con confusione e rimpianto e nei versi successivi vediamo la descrizione di un momento in cui la personalità e identità della persona sono confuse: ad esempio si parla di cambiare lavoro, amanti, ma perfino elementi della casa pur di ritrovare un senso nella vita.

Chi canta vorrebbe perfino cambiare il proprio cuore, ma visto che non è possibile, semplicemente spegne le luci – da cui il titolo.

La seconda parte però cerca di avere un messaggio più positivo. Si parla del tentativo di fare un piano e di fare dei cambiamenti questa volta pensati, non solo per il gusto di cambiare o per insofferenza di ciò che c’era prima. Il messaggio però si oscura quasi subito: c’è la tentazione di rinchiudersi in una fortezza. Il messaggio negativo continua nella parte finale, in cui la protagonista si ritrova senza controllo, mentre chiama la persona amata che non risponde.