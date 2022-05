De Diepte di S10 è stata scelta per rappresentare la nazione olandese alle semifinali dell’Eurovision Song Contest 2022. Singolo indie pop e selezionato internamente, viene pubblicato il 3 marzo 2022. De Diepte è la prima canzone in lingua olandese dal 2010.

Scopriamo testo e significato di De Diepte.

Testo

Ken je het gevoel dat, dat je droom niet uitkomt

Ben je wel eens bang dat het altijd zo blijft

Want het regent alle dagen en ik zie geen hand voor ogen

Jij en ik toch samen, dat zou altijd zo zijn

Tadada dadadadada, dada dadadadadada

Tadada dadadadadada

Oehoe aha

Hier in de diepte hoor ik steeds maar weer je naam

Oeh aha

Oh mijn lief wat moet ik nou

Ik zit diep en ik wil jou niet laten gaan

Ik schuil onder de tafel en ik hoop dat jij me vindt

Ik wacht al heel de avond, ach ik lijk wel een kind

Ik bijt weer op mijn tanden en ik weet dat jij dat ook doet

Maar god wat moet ik anders, wanneer is het genoeg

Tadada dadadadada, dada dadadadadada

Tadada dadadadada da

Oehoe aha

Hier in de diepte hoor ik steeds maar weer je naam

Oehoe aha

Oh mijn lief wat moet ik nou

Ik zit diep en ik wil jou niet laten gaan

Nee nee, nee nee

Jou niet laten gaan

Tadada dadadadada, dada dadadadadada

Tadada dadadadada da

Oehoe aha

Hier in de diepte hoor ik steeds maar weer je naam

Oehoe aha

Oh mijn lief wat moet ik nou

Ik zit diep en ik wil jou niet laten gaan



De Diepte: il significato

Il testo di De Diepte ci lascia giocare con diverse interpretazioni sul significato della canzone. Infatti il titolo può essere tradotto in diversi modi: la profondità o l’abisso. In olandese la tristezza è spesso comparata al ritrovarsi sotto terra, nelle profondità appunto.

La canzone parte dall’idea di una relazione per discutere non tanto di amore per altri, ma amore per sé stessi. Come in una relazione ci sono momenti di difficoltà e dubbi, ciò vale anche per una relazione con sé stessi.

La protagonista sente come se il mondo fosse contro di lei, prova disperazione e si sente senza speranza. Ma nell’ultima parte della canzone vediamo un desiderio di non lasciarsi andare, di non arrendersi. L’amore per sé stessi ci può permettere di risalire dall’abisso.