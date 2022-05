Eurovision: i cantanti favoriti per la vittoria

Il 14 maggio ci sarà la finale dell’Eurovision Song Contest 2022 al Pala Olimpico di Torino. Ci si chiede chi siano i cantanti favoriti per la vittoria. In questo articolo si cercherà di fare solamente delle ipotesi, cercando di capire chi potrebbe trionfare alla kermesse musicale che vede coinvolti i maggiori artisti canori d’Europa e non solo.

A decidere l’esito dell’Eurovision 2022 sarà solamente lo spoglio finale dei voti. La finale, come sempre, andrà in onda su Rai1. Secondo i pronostici di Stanelybet.it, a trionfare alla fine sarà indubbiamente l’Ucraina, con il brano Stefania dei Kalush Orchestra. Kiev è data vincente a 1.40.

Eurovision, i cantanti favoriti: al secondo posto il Regno unito

Dopo l’Ucraina segue il Regno unito, che registra un rialzo a 5.50, con il brano Space Man di Sam Ryder, tiktoker con all’attivo 12 milioni di follower.

Al terzo posto troviamo l’Italia (rappresentata da Blanco e Mahmood con Brividi) e, a pari merito, la Svezia (rappresentata da Cornelia Jacobs con Hold me closer) offerte entrambe a 8.00.

La posizione di Spagna, Polonia e Grecia

Al quarto posto si ritrova la Spagna a quota 15.0 con Chanel che canta SloMo. Al quinto posto c’è il cantante della Polonia, Ochman, che canta River con 35.0.

Un gradino su c’è la Grecia con la sua rappresentante Amanda Geōrgiadī Tenfjord che gareggia con Die Togheter con 40.0 dinanzi alla Serbia.