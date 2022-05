snap testo e significato

Le semifinali dell’Eurovision Song Contest 2022 si avvicinano e molte canzoni sono costrette a scontrarsi per accedere alla finale. Una di queste è Snap di Rosa Linn, che rappresenta l’Armenia. Rosa Linn ha già partecipato alla versione Junior della gara canora nel 2013.

Il testo di Snap è stato scritto dalla giovane cantante e da altri, quindi possiamo aspettarci un significato personale per la ragazza.

Snap: il testo

It’s 4 am

I can’t turn my head off

Wishing these memories would fade

They never do

Turns out people lie

They say, “Just snap your fingers”

As if it was really that easy for me to get over you

I just need time

Snapping one, two

Where are you?

You’re still in my heart

Snapping three, four

Don’t need you here anymore

Get out of my heart

‘Cause I might snap

I’m writing a song

Said, “This is the last one”

How many last songs are left?

I’m losing count

Since June 22nd

My heart’s been on fire

I’ve been spending my nights in the rain

Trying to put it out

So I’m snapping one, two

Where are you?

You’re still in my heart

Snapping three, four

Don’t need you here anymore

Get out of my heart

‘Cause I might snap

Oh-oh

‘Cause I might snap

Oh-oh

And if one more person says, “You should get over it”

Oh, I might stop talking to people before I snap, snap, snap

Oh, I might stop talking to people before I snap

Snapping one, two

Where are you? (Where are you?)

You’re still in my heart (Still in my heart)

Snapping three, four

Don’t need you here anymore (Need you here anymore)

Get out of my heart

‘Cause I might snap

Oh-oh (Snap)

‘Cause I might snap

Oh-oh (Snap)

Get out of my heart

Oh-oh

‘Cause I might snap

Oh-oh (Get out of my heart, get out of)

‘Cause I might snap

Il significato

Il testo e il significato di Snap sono legati al racconto di una storia d’amore ormai finita. La canzone si apre con un riferimento al fatto che sono le quattro di mattina, eppure la protagonista non riesce a dormire, perché continua a pensare. Nella canzone viene espressa la frustrazione: le persone le dicono di andare avanti come se nulla fosse, con uno schiocco di dita – da cui Snap, il titolo – cosa che chi canta non riesce a fare.

La canzone parla anche di quei momenti in cui il mondo sembra crollare attorno a noi, in cui iniziamo a farci domande su tutto e su noi stessi. Il ritornello ricorda degli esercizi di respirazione attraverso il conto dei respiri, ma nello stesso tempo sembra un tentativo di far uscire la persona amata dal proprio cuore. La canzone potrebbe conquistare i cuori degli spettatori per la delicatezza e il tono malinconico, che colpisce per la diversità rispetto a canzoni più appariscenti tipiche dell‘Eurovision.