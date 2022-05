Chanel è stata scelta per rappresentare la Spagna all’Eurovision Song Contest 2022 a Torino con la sua SloMo. La Spagna fa parte delle Big Five, con Italia, Francia, Germania e Inghilterra, di conseguenza la canzone andrà direttamente in finale. Durante la seconda semifinale abbiamo già visto un piccolo spoiler della coreografia e del palco.

Inoltre la cantante aveva già colpito sul turquoise carpet grazie al suo look. Scopriamo allora testo e significato di Slomo.

Testo

Let’s go

Llegó la mami

La reina, la dura, una Bugatti

El mundo está loco con este party

Si tengo un problema, no es monetary

Yo vuelvo loquito’ a todos los daddies

Yo siempre primera, nunca secondary

Apenas hago doom, doom

Con mi boom, boom

Y le tengo dando zoom, zoom

For my yummy

Y no se confundan

Señora’ y señore’

Yo siempre ‘toy ready

Pa’ romper cadera’, romper corazones

Solo existe una

No hay imitaciones (Na, na)

Y si aún no me creen, pues me toca mostrárselo

Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, morе, more, more

Voy a bajarlo hasta el suеlo, lo, lo, lo, lo(Yeah)

If you wish, you could do this dembow (Do this dembow)

Drives you loco (Yeah)

Take a video, watch it slo mo

Te gusta todo lo que tengo

Te endulzo la cara en jugo de mango

Se te dispara cuando la prendo

Hasta el final, yo no me detengo

Take a sip of my cola-la

Un poco salvaje na-na-na

Make it go like pa-pa-pa-pa

Like pa-pa-pa-pa-pa

Y no se confundan (Y no se confundan)

Señora’ y señore’

Yo siempre ‘toy ready (Yo siempre estoy ready)

Pa’ romper cadera’, romper corazone’

Solo existe una (Solo existe una)

No hay imitaciones (Na, na, na)

Y si aún no me creen, pues me toca mostrárselo (Oye)

Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If you wish, you could do this dembow (Do this dembow)

Drives you loco (Yeah)

Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If you wish, you could do this dembow (Do this dembow)

Drives you loco (Yeah)

Y no se confundan (Y no se confundan)

Señora’ y señore’

Yo siempre ‘toy ready (Yo siempre estoy ready)

Pa’ romper cadera’, romper corazones

Solo existe una (Solo existe una)

No hay imitaciones (Na, na, na)

Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo (Oye)

Take a video

Watch it slo mo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If you wish, you could do this dembow (Haz el dembow)

Drives you loco (Yeah)

Take a video

Watch it slo mo

SloMo: il significato

Il testo di SloMo è metà inglese e metà in spagnolo, mentre il significato è molto semplice. La canzone è una canzone di empowerment, che descrive una donna sicura di sé e della propria bellezza, capace di ammaliare gli uomini come se niente fosse.

Chanel si descrive come una regina, una donna forte, rappresentata dalla Bugatti. Dice che tutti gli uomini diventano pazzi e che lei è sempre la prima nei loro cuori e menti.

Il titolo fa riferimento al ritornello, in cui lei dice ad un possibile interlocutore di fare un video e poi guardarlo in slomo, sapendo che impazzirà per lei. SloMo è la perfetta canzone da mettere ad un festa o da ballare da soli in casa, per sentirsi una diva e sicuri di sé stessi.