Eurovision, Damiano in stampelle: fan preoccupati

Damiano David, leader dei Maneskin, è in stampelle dopo essersi slogato una caviglia. I fan sono preoccupati per un’eventuale assenza della rock band romana all’Eurovision Song Contest 2022. Damiano si è tuttavia rivolto ai fan affermando che stringerà i denti e farà del suo meglio.

Si ricorda come la finale della kermesse musicale si terrà la sera del 14 maggio a Torino.

Gli italiani non vedono l’ora di sapere se anche quest’anno il nostro paese, rappresentato per l’occasione da Blanco e Mahmood, trionferà di nuovo. I Maneskin, divenuti un’icona italiana a livello internazionale, dovrebbero essere gli ospiti speciali. Damiano comunque ha impaurito non poco i fan quando è apparso su Instagram con una stampella in mano.

Damiano in stampelle: ci sarà all’Eurovision?

Sui social sono stati numerosi i fan impauriti per le condizioni di Damiano David, con commenti quali “Povero Damiano” oppure “Damiano che si sfascia prima dell’Eurovision”. Certo un’apparizione in stampella su un palco importante come l’Uerovision non sarebbe proprio il massimo. Staremo a vedere.

Che cosa è accaduto al cantante romano?

Ma cosa è accaduto a Damiano, a chiarire la questione è stato lo stesso leader dei Maneskin nel corso di un’intervista a La Stampa: “Mi sono slogato una caviglia a Londra ieri girando il videoclip di Supermodel.

Stringerò i denti, ho fatto altri show messo peggio, con una spalla che mi usciva”.