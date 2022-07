L’estate è la stagione dei viaggi, delle vacanze organizzate con anticipo e di quelle last minute per staccare anche solo due giorni: l’estate è libertà, canterebbe qualcuno. Come per tutte le persone del mondo, l’estate è vacanza anche per le celebrità internazionali: attori, cantanti, modelle, atlete etc., chiudono la valigia e decidono di partire.

Tra le mete preferite dei vip, però, ogni anno compare lei: l’Italia. Sì, il nostro bel Paese è da sempre una tappa che non può mai mancare nell’itinerario delle celebrietes e anche per l’estate 2022 è stata scelta da molte di loro. Andiamo a scoprire insieme chi si è nascosto (o tuttora si nasconde) tra i mari italiani o i panorami mozzafiato.

Angelina Jolie: Roma, lavoro e concerti

Una delle star del cinema hollywoodiano si trovava a Roma per lavoro, ma non ha rinunciato a qualche momento di relax e vacanza: Angelina Jolie.

L’attrice, infatti, è rimasta nella capitale per un periodo abbastanza lungo; complici le riprese del suo nuovo film Without Blood (tratto dal romanzo di Alessandro Baricco) che le hanno occupato molto tempo in giro per la città. Tuttavia, come dice il detto “Prima il dovere, poi il piacere”, Angelina non si è lasciata fuggire qualche attimo di puro divertimento: quale evento migliore se non quello del maxi concerto dei Maneskin al Circo Massimo di Roma? Se in compagnia della figlia, poi, tutto diventa ancora più perfetto!

Russel Crowe di nuovo al Colosseo

Massimo Decimo Meridio ritorna al Colosseo: la star de Il gladiatore, Russel Crowe, ritorna a Roma principalmente per lavoro, ma non disdegna qualche attimo di pausa e di divertimento. Coinvolto nelle riprese di The Pope’s exorcist – dove lo vedremo interpretare l’esorcista Padre Gabriele Pietro Amorth – l’attore di Hollywood ne ha approfittato per fare un giro nella capitale con la sua famiglia: la tappa d’obbligo? Il Colosseo, senza ombra di dubbio.

Venezia d’amore per i coniugi Beckam

Quando si sceglie il romanticismo più puro non si può non scegliere di visitare Venezia: e così, David e Victoria Beckam sono approdati in gondola insieme a famiglia, suoceri e parenti, in occasione dell’anniversario di matrimonio. Venezia è sempre la soluzione giusta.

Portofino per Brooklyn Beckam & Nicola Peltz

Mentre i genitori si godono Venezia, Brooklyn Beckam ha pensato bene di scegliere un’altra tappa italiana molto suggestiva: Portofino. È qui che è stato immortalato insieme alla moglie Nicola Peltz durante la prima vacanza italiana. I due, lo ricordiamo, si sono sposati il 9 aprile 2022.

Billie Joe Armstrong sceglie Cortona

Anche il frontman di una delle band pop punk più conosciute al mondo, i Green Day, ha deciso di trascorrere un po’ di tempo in Italia. Stiamo parlando di Billie Joe Armstrong, che ha optato per Cortona, dove ha alternato del buon shopping a base di prodotti locali a cenette in ristoranti tipici: anche il rock, a volte, va in vacanza.

Avvistato Jared Leto nel mare dell’Elba

Se lo seguite su Instagram, avrete sicuramente allungato l’occhio per capire dove si trovasse Jared Leto. Ebbene sì, il cantante dei Thirty Seconds To Mars, adesso anche attore, cantautore e regista, ha scelto l’Isola dell’Elba per le sue vacanze: spiaggia, mare cristallino, sole e salsedine, Jared Leto ha postato direttamente sui social qualche scatto della sua pausa estiva.

Eva Longoria: Capri è sempre un’ottima scelta

Anche l’attrice Eva Longoria ha scelto qualche giorno di relax in Italia; dopo il Taormina Film Festival, la star è tornata in Italia per godersi una breve vacanza a Capri in compagnia del marito Josè Baston e del figlio Santiago: dove? Su un meraviglioso yacht in mezzo al mare.

Umbria che passione: il ritorno di Gwineth Paltrow

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

Lo ha sempre dichiarato: l’Umbria è una delle sue regioni del cuore e, come tale, ha deciso di farvi ritorno. Gwineth Paltrow ha scelto i paesaggi umbri per trascorrere la sua vacanza italiana all’insegna del verde, del relax e del buon cibo.

Emrata vola in Toscana

Anche Emily Ratajkowski sceglie una regione italiana per trascorrere qualche giorno di pace: approffittando delle sfilate al Pitti di Firenze, la modella si è lasciata trasportare dalla bellezza delle Toscana, godendosi il sole, il cibo e tutto ciò che la regione può offrire.

La politica va in vacanza: Sanna Manin sceglie il Veneto

Non solo cantanti, attrici e attori, ma anche personalità importanti del mondo della politica: tutti, in estate, vanno in vacanza. È il caso della premier finlandese Sanna Marin che ha deciso di trascorrere le sue vacanze in Veneto, tra le vigne del Prosecco trevigiano. D’altronde, come possiamo biasimarla?!

L’Italia, ancora una volta, colpisce nel segno.