Talentuoso e poliedrico, chi è il cantante e attore statunitense Jared Leto che ha vinto un Oscar per la sua interpretazione nel film Dallas Buyers Club.

Chi è Jared Leto

Il cantante, regista e attore Jared Leto è nato il 26 dicembre 1971 a Bossier City, negli Stati Uniti d’America.

Durante la sua infanzia viaggia molto, soprattutto dopo il divorzio della madre, e inizia a lavorare molto presto. Ripresa la strada dell’istruzione e appassionato di arti, si iscrive prima a l’Università delle Arti di Filadelfia per studiare pittura e poi all’Università delle Arti Visuali di New York per studiare cinema.

Carriera nel cinema

Nei primi anni Novanta Jared Leto inizia a recitare in varie serie tv, tra cui la fortunata My So-Called Life, con la quale diventa famoso soprattutto tra le ragazzine.

Inizia così la sua carriera nel mondo dello spettacolo, tra serie tv e film importanti. Leto viene anche chiamato per il ruolo di Jack in Titanic di James Cameron, ma non si presentò ai provini quindi la parte venne assegnata a Leonardo Di Caprio. La notorietà nell’ambito del cinema giunse con alcune grandi produzioni alla fine degli anni Novanta: Prefontaine, Basil, l’horror Urban Legend ma soprattutto con Ragazze interrotte, film con Winona Rider e Angelina Jolie, e Fight Club, nel quale recita al fianco di Edward Norton e Brad Pitt in un ruolo secondario.

L’attore è noto soprattutto per le sue performance estreme: per molti film Jared Leto ha dovuto perdere o acquisire molto peso e spesso per interpretare meglio un suo personaggio si spingeva al limite del possibile. Altre importanti produzioni nelle quali ha recitato sono: American Psycho; Requiem for a Dream; Fuga da Seattle; Alexander; Chapter 27; Mr. Nobody; Dallas Buyers Club, per il quale vince l’Oscar al Miglior attore non protagonista; veste i panni di Joker in Suicide Squad; The Outsider e quelli di Paolo Gucci nel film The House of Gucci nel 2020.

Carriera musicale

Nel 1998 Jared Leto ha fondato il gruppo musicale Thirty Seconds to Mars con il fratello Shannon. La band ottiene subito grandi consensi e firma contratti con le etichette più importanti. Insieme al gruppo da lui fondato, Jared Leto ha pubblicato album di grande successo come l’omonimo album d’esordio nel 2002; This is War nel 2009; Love, Lust, Faith and Dreams nel 2013 e America nel 2018. I tour mondiali della band sono spesso finiti sold out e hanno avuto grandissimo successo.

Vita privata

Nella vita di Jared Leto ci sono state relazioni amorose molto importanti, ad esempio quella con l’attrice Cameron Diaz, dal 1999 al 2003; quella con la gemella Ashley Olsen, durata a tratti dal 2005; nel 2008 ha avuto un flirt con l’ereditiera Paris Hilton. Altre donne importanti della sua vita sono state la stilista Chloe Bartoli e la modella russa Valery Kaufman, con la quale si vocifera abbia una relazione dal 2015.