Emily Ratajkowski è tornata a posare senza veli sui social e questa volta lo ha fatto per un motivo ben preciso.

Emily Ratajkowski senza veli

Emily Ratajkowski ha più volte fatto parlare di sé per via dei suoi scatti audaci e provocanti sui social e anche stavolta, per una campagna del suo brand, Inamorata, non è stata da meno: la top model si è mostrata con un filo di trucco e senza reggiseno in alcuni scatti sensuali sui social.

In tanti hanno lodato le sue curve mozzafiato e la sua bellezza e il motivo per cui lei ha deciso di posare anche stavolta senza nulla addosso è stato ben chiaro a tutti: nelle immagini è infatti evidente che la modella sfoggi il segno dell’abbronzatura lasciato da uno dei suoi costosi bikini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata)

<img src="/uploads/images/embeb.png" data-wp-preserve="%3Cscript%20async%20src%3D%22%2F%2Fwww.instagram.com%2Fembed.js%22%3E%3C%2Fscript%3E" data-mce-resize="false" data-mce-placeholder="1" class="mce-object" width="20" height="20" alt="

Giovanni Allevi, il tumore: “Dolore fisico e mentale” Giovanni Allevi si è confessato a cuore aperto con i fan durante la sua difficile battaglia contro il tumore.