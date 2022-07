Emily Ratajkowski: divorzio imminente?

Emily Ratajkowski e Sebastian Bear-McClard potrebbero essesri detti definitivamente addio. Da tempo si parlava di un possibile divorzio tra la modella e il marito. La turbolenza si spiega con i continui tradimenti da parte dell’uomo. I primi segnali di rottura ci sono stati quando Emily è stata avvistata passeggiare col figlioletto Sylvester senza però indossare la fede al dito.

Come se questo non bastasse, alcuni avevano fatto notare come la top model non si facesse vedere più assieme al marito, sia sui social, sia nella vita reale.

Emily Ratajkowski: divorzio a causa del marito infedele?

A rincarare la dose sul possibile divorzio tra Emily Ratajkowski e Sebastian Bear-McClard è stata la testata di gossip PageSix. Un insider ha reso noto al magazine che i due fossero in procinto di divorziare per colpa di Sebastian, che si è rivelato non essere sempre fedele nei confronti di Emily: “Una fonte ha raccontato al magazine di come il produttore sia stato infedele: “Sì, l’ ha tradita.

È un imbroglione seriale. È disgustoso. È un cane”.

I like della top model che fanno pensare

Per quanto riguarda Emily Ratajkowski, la top model non ha confermato, ma neanche smentito il divorzio con Sebastian Bear-McClard. Tuttavia, Emily si è resa protagonista di un gesto che farebbe pensare a un addio al marito. La modella ha infatti messo like ad alcuni tweet che commentavano la sua separazione da Sebastian. Cosa pensare a questo punto?