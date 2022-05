Eldoie è stata protagonista di una polemica sui social a causa dell’abbigliamento da lui usato durante il suo ultimo concerto.

Elodie: la polemica

Elodie ha condiviso sui social le immagini della sua ultima esibizione sul palco e, senza volerlo, ha scatenato una bufera per il suo abbigliamento che, in molti, hanno reputato poco decoroso.

La cantante ha indossato degli shorts neri e un reggiseno che lasciava poco spazio all’immaginazione, ma sopra ha sfoggiato una lunga giacca verde e degli stivali in pelle alti fino alle cosce. La polemica si placherà? Una bufera simile ha investito Elodie anche per il suo ultimo videoclip, dove è stata accusata di usare abiti troppo succinti.

Elodie: il video e le polemiche

Molte critiche hanno travolto Elodie per il videoclip del suo brano Magno a Mezzanotte, dove la cantante ha sfoggiato un minidress in pizzo.

Lei stessa ha replicato alle critiche affermando:

“Non mi sento offesa, sono una donna libera, mi piace il mio corpo e mi piace mostrarlo. Ho fatto la cubista per tantissimi anni quindi figuriamoci, sono abituata, me ne hanno dette di tutti i colori. Io sono una smandrappata orgogliosa, però mi dispiace di quanto la libertà femminile metta in crisi questi uomini piccoli, confusi, spaventati”, e ancora: “Io sono sfacciata e lo sarò sempre.

All’estero è normale mostrare il corpo. Andiamo a prendere i video di Madonna di trent’anni fa: è normale. Non c’è niente di male. È bello il corpo, è un modo per esprimersi.” Di recente sono circolate voci riguardanti un presunto ritorno di fiamma tra la cantate e il suo ex, Marracash.