Elodie ieri e oggi: la foto di quando era bambina

Elodie ha postato sui social un tenero scatto di quando era bambina e ha fatto il pieno di like tra i fan.

Elodie: la foto di quando era bambina

Elodie ha conquistato i fan dei social con un tenero scatto in cui è ritratta da bambina e ha conquistato i fan dei social, che ovviamente hanno tempestato il suo messaggio di commenti e lodi entusiastiche.

Più volte la cantante ha parlato pubblicamente della sua infanzia non semplice e tra i problemi economici della famiglia.

“Sono cresciuta al Quartaccio. Abitavo in un palazzo, in un appartamento delle case popolari.

Le case popolari purtroppo sembrano fatte con meno amore delle altre case. Mio padre faceva il musicista di strada. Non lo raccontavo a scuola perché un po’ la cosa m’imbarazzava. Mia madre ha fatto la cubista fino a 35 anni e a me la cosa non piaceva. Poi anch’io ho fatto la cubista e non ho mai permesso che la gente mi giudicasse. Prima di Amici non avevo mai raccontato davvero me stessa, la mia infanzia nelle case popolari.

Temevo di farmi mangiare dalla mia storia. E invece bisogna prenderne il meglio”, ha dichiarato la cantante.

Elodie: la vita privata

Di recente la cantante è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma, il manager di Armani Davide Rossi, con cui avrebbe ritrovato la serentià dopo la fine della sua lunga e importante storia d’amore con Marracash. Oggi lei e il rapper avrebbero mantenuto buoni rapporti ma entrambi hanno deciso di seguire strade diverse.