Eleonora Pedron si laurea in Psicologia e dedica la tesi al padre e alla sorella per superare il lutto

Eleonora Pedron si laurea in Psicologia, con una tesi dedicata al padre e alla sorella, per superare il lutto. Una tesi ispirata alla sua storia, al suo percorso e alla sua famiglia. L’ex Miss Italia vuole aiutare gli altri “bambini feriti”.

Eleonora Pedron si è raccontata in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, svelando che a dicembre conseguirà la laurea in Psicologia. Un obiettivo raggiunto con tanta costanza e tanta voglia di fare e mettersi in gioco, tornando tra i banchi di scuola. “Ho scelto Psicologia per aiutarmi, e aiutare, in futuro, altri bambini ‘feriti’” ha dichiarato l’ex Miss Italia, aggiungendo che la sua tesi è ispirata alla sua storia personale. Nell’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Eleonora Pedron ha espresso tutta la sua felicità per la laurea che conseguirà a dicembre, svelando che sta trovando qualche difficoltà nella stesura della tesi, dedicata al padre e alla sorella, e nel conciliare lo studio con la gestione della sua famiglia. La donna, infatti, ha due figli, Ines e Leon, di 14 e 13 anni, nati dalla sua relazione con Max Biaggi. Il suo ruolo di mamma non la sta fermando e da quando ha deciso di tornare nel mondo dello studio, si è impegnata con tutta se stessa. “A dicembre mi laureo in Psicologia. Spero. Sto scrivendo la tesi, ma non riesco ad andare oltre l’introduzione. Ho fatto 21 esami quasi in scioltezza e ora sono come inchiodata. Gli alibi non mi mancano: studio fino alle 16, poi arrivano i miei ragazzi, e sono tutta per loro” ha spiegato Eleonora Pedron.

Eleonora Pedron si laurea in Psicologia: la tesi ispirata alla sua storia

Eleonora Pedron ha svelato che la sua tesi è ispirata alla sua storia, ai dolori che hanno caratterizzato il suo passato e al modo in cui è riuscita ad affrontarli. “L’ispirazione per la tesi potevo prenderla da una storia che avevo sotto mano. La mia. A 40 anni ho messo tutto in pausa per studiare e diventare psicologa. La tesi è su di me” ha spiegato la donna. “Scrivendo la mia autobiografia ho dovuto affrontare dolori che avevo nascosto e stipato in un angolo. Una battaglia devastante ma necessaria. Via via che mi guardavo dentro, dicevo: ‘Ma come ho fatto ad affrontare tutto questo?’. Non mi sono mai fermata: la tv, la relazione con Max, il cinema, i figli. Ho capito di non aver elaborato soprattutto la perdita di mia sorella: ero una bambina, passai da uno stato di armonia totale a un mondo nerissimo, con mia madre e mio padre annichiliti dal dolore. Per questo, Psicologia: per aiutarmi, e aiutare, in futuro, altri bambini ‘feriti’” ha spiegato Eleonora Pedron.

