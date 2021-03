Nota per essere una delle attrici più brave del panorama italiano è protagonista di progetti sul piccolo e grande schermo raggiungendo anche il successo internazionale. Scopriamo la storia di Elena Sofia Ricci.

Chi è Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci, nome d’arte di Elena Sofia Barucchieri (Firenze, 29 marzo 1962), è un’attrice italiana.

Cresce con lo storico Paolo Barucchieri, la madre scenografa Elena Ricci Poccetto e la sorella Elisa. Scopre da giovanissima il suo amore per il teatro e così inizia il suo percorso come attrice.

Intraprende la strada del cinema e si rende nota con il film “Impiegati” con cui vince il Globo d’oro. Tra i primi progetti si ricorda “Io e mia sorella” di Carlo Verdone e ottiene successivamente anche delle parti importanti in serie televisive tra cui “Orgoglio” e “I Cesaroni” che la portano a raggiungere grande notorietà tra il pubblico italiano.

La carriera tra piccolo e grande schermo

Nel 2006 ottiene la parte di Francesca Morvillo nella serie “Giovanni Falcone – L’uomo che sfidò Cosa Nostra”.

Le sue doti da attrice vengono riconosciute attraverso numerosi premi tra cui il Nastro d’argento e il David di Donatello. Vince inoltre il Ciak d’oro con il film “Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso”.

Viene nuovamente candidata al David di Donatello con la pellicola “Mine vangati” che la porta anche alla vittoria del premio a Venezia. Partecipa inoltre a progetti internazionali come “La rivolta degli impiccati” di Juan Luis Buñuel. Dal 2011 ha una parte fissa nella serie “Che Dio ci aiuti” dove interpreta Suor Angela a fianco di talenti giovani Francesca Chillemi.

I progetti personali e la vita privata

Oltre alla carriera televisiva dimostra di essere attiva nel sociale. Ricopre infatti spesso il ruolo di testimonial per sensibilizzare nella lotta per il tumore al seno, nella lotta contro il fumo e la fame nel mondo. Inoltre ha dimostrato la sua vicinanza verso le vittime di abusi raccontando per la prima volta dopo la morte della madre di essere stata violentata da un amico di famiglia a soli 12 anni.

Della sua vita amorosa invece si conosce la relazione con Pino Quartullo con cui ha messo al mondo sua figlia Emma, del matrimonio con Stefano Mainetti, padre della seconda figlia Maria e del secondo matrimonio con lo scrittore Luca Damiani.