Ex Miss Italia 2003, intraprende dapprima la carriera di modella e debutta giovanissima nel mondo della recitazione. Raggiunge il successo grazie alla fiction di RAI 1, Che Dio ci Aiuti, dove interpreta il ruolo di Azzurra, accanto all’attrice Elena Sofia Ricci, per poi approdare anche alla rete Mediaset e al cinema.

Scopriamo di più sugli studi, la carriera e la vita privata di Francesca Chillemi.

Chi è Francesca Chillemi

Francesca Chillemi è nata il 25 luglio 1990 a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina ed è del segno del Leone. La sua carriera nel mondo dello spettacolo ha inizio nel 2003, quando a soli 18 anni, lascia la Sicilia per partecipare al concorso di bellezza di Miss Italia, vincendolo, per poi ritornare nella sua terra natale e concludere gli studi, diplomandosi al liceo classico.

Subito dopo aver guadagnato il diploma, Francesca, forte della sua indiscutibile bellezza, intraprende la carriera di modella. Ma ben presto, per lei si aprono anche le porte della fiction italiana, che la consacrerà al successo.

La tv e il cinema dopo l’esperienza da modella

Dopo una prima esperienza nel mondo della moda, la Chillemi approda anche nel mondo della fiction televisiva. Partecipa infatti a prodotti di successo come Un Medico in Famiglia, Braccialetti Rossi, Il Commissario Montalbano e Squadra Antimafia. Ma a farla conoscere definitivamente al grande pubblico è la partecipazione alla fiction della rete ammiraglia della RAI, Che Dio ci Aiuti, serie che ha dato risalto ad altri colleghi come l‘eclettica attrice, presentatrice e comica Diana Del Bufalo e all’attore e cantante Michele Morrone, che poi si è fatto conoscere per la serie tv Netflix, 365 giorni . Successivamente la vediamo come presenza fissa in Carabinieri, su Canale 5.

Dopo una prima esperienza in tv e in qualche programma televisivo, Francesca Chillemi arriva finalmente anche sul grande schermo. La vediamo infatti recitare in Cado Dalle Nubi, il film che vede come protagonisti il comico Checco Zalone e Giulia Michelini, arrivata al successo per aver interpretato Rosy Abate nell’omonima serie.

Vita privata e relazione

Francesca Chillemi è fidanzata con l’imprenditore, figlio del fondatore del brand di moda Diesel, Stefano Rosso, con cui ha anche una figlia. I due si erano già conosciuti e avevano già avuto un breve flirt, per poi incontrarsi nuovamente e suggellare, con l’arrivo della loro bambina, la loro storia d’amore. Vivono insieme a New York, dove l’imprenditore ha alcune attività, ma l’attrice appena può ama tornare sempre dalla sua amata Sicilia.