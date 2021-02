Sono diversi i regimi alimentari che permettono di perdere peso ed eliminare i chili in eccesso. Una dieta di grande successo è quella delle 10 ore, nota anche come digiuno intermittente. Cerchiamo di capire come funziona e l’integratore migliore d’abbinare per dei buoni risultati.

Dieta delle 10 ore

Per eliminare i chili in eccesso e, quindi, dimagrire, risulta fondamentale cercare di cambiare il proprio stile di vita mangiando alimenti ipocalorici e facendo maggiore attività fisica. Nella dieta delle 10 ore non è soltanto importante cosa mangiare, ma anche quando si mangia. Si tratta di uno dei punti chiave di questo regime alimentare che mira, non soltanto alla perdita di peso, ma anche a una azione anti-age.

Secondo alcuni dati e ricerche che sono state condotte in merito, sembra che le persone che hanno seguito la dieta delle 10 ore siano riuscite a perdere circa 3 kg in 16 settimane senza contare le calorie degli alimenti che consumavano. I soggetti che si sono sottoposti a questo regime alimentare, non solo hanno perso peso, ma anche altri aspetti della salute ne hanno giovato, come un miglioramento della pressione sanguigna e i valori della glicemia si sono abbassati.

La dieta delle 10 ore o del digiuno intermittente ha benefici, non solo sulla riduzione del grasso corporeo, ma anche sul cuore in quanto si corre un rischio minore di andare incontro a ictus, infarti o altre patologie che interessano l’apparato cardiocircolatorio. Inoltre, prolungare il digiuno dal cibo ha effetti positivi anche sulle attività intestinali e il microbioma.

Nella dieta delle 10 ore si tende a bruciare molti più grassi, in quanto dopo 12 ore senza cibo, il corpo è riuscito a terminare tutto lo zucchero immagazzinato con i livelli d’insulina che diminuiscono e si perdono calorie e peso in eccesso.

Dieta delle 10 ore: come funziona

Un regime alimentare che funziona e considerato particolarmente efficace, come afferma anche la stessa esperta del settore, ovvero Jeanette Hyde, nel suo libro dal titolo “The hour diet” (la dieta delle 10 ore). Proprio Hyde ha spiegato in un articolo come funziona questo regime alimentare e cosa bisogna fare.

Secondo Hyde, bisogna seguire questa dieta, ma soltanto nel lasso di tempo delle 10 ore in modo che il corpo si abitui a un digiuno di circa 14 ore durante il quale attinge ai grassi per poi rigenerarsi aumentando la longevità. Secondo la dieta delle 10 ore, a partire dalle 20 bisogna cessare di consumare alimenti solidi.

Dopo i pasti principali della giornata, compreso gli spuntini, bisogna consumare soltanto alimenti liquidi, quali tè e tisane. Una soluzione molto rigida che bisogna seguire soltanto per due settimane circa in modo da ridurre il peso corporeo. In base a quanto afferma Hyde, ognuno può scegliere la fascia oraria che maggiormente predilige, anche in base al proprio stile di vita, ma non bisogna andare oltre le 20.

In questo modo, si sgonfia la pancia, si perde peso e allo stesso tempo si riesce a dormire meglio, in quanto lo stomaco non è appesantito dal pasto serale. A colazione si possono assumere dei cereali che sono ricchi di fibre e danno energia. Il pesce, la carne magra, quale pollo e tacchino è consigliata, così come le uova e i latticini. A partire dalle 17 sono consigliate tisane a base di finocchio, frutti rossi, tiglio, karkadè, ecc.

