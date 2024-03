Ecco perchè Daniele De Rossi non taglia mai la barba

Daniele De Rossi è un centrocampista simbolo della Roma. Le sue presenze con la maglia giallorossa sono seconde soltanto a quelle del Capitano Francesco Totti ed è entrato nella storia del moderno calcio italiano per aver segnato più gol di qualsiasi altro centrocampista a parte uno, Baloncieri. Considerato il miglior calciatore italiano del 2009, la sua storia personale, soprattutto quella sentimentale, è stata piuttosto burrascosa. Dopo il divorzio da Tamara Pisnoli le leggende su di lui si moltiplicarono e ancora oggi quella in merito alla sua barba è conosciutissima.

La barba di Daniele De Rossi

Considerando il forte legame che De Rossi aveva dimostrato di avere con il suocero ucciso e considerando anche la fama della famiglia Pisnoli, cominciarono a circolare voci incontrollate in merito alla barba di Daniele De Rossi.

Alcuni sostennero che la barba fosse necessaria a coprire uno sfregio che uno zingaro gli avrebbe inflitto con un coltello. Lo zingaro, naturalmente, avrebbe dovuto avere un qualche legame con la raccomandabile famiglia Pisnoli che, secondo quanto emerso dalle indagini, aveva anche legami di “collaborazione” con le altrettanto raccomandabili famiglie dei Casamonica e degli Spada.

Daniele De Rossi e Tamara Pisnoli

De Rossi porta la barba. Da sempre. Potrebbe essere considerata semplicemente un vezzo maschile ma, per molti anni, negli ambienti calcistici e non si è sostenuto che la barba di De Rossi nascondesse in realtà un segreto legato al matrimonio con Tamara Pisnoli, figlia di un noto estorsore e coinvolta in un’indagine per estorsioni e violenze che cominciò contro di lei nel 2013.

Il padre di Tamara Pisnoli, tale Massimo, fu ucciso nel 2008 da un proiettile che gli venne sparato in bocca. Gli assassini furono poi individuati in Gabriele Piras e Giuseppe Arena. Era chiaro fin da allora che il Pisnoli fosse coinvolto nel giro della malavita capitolina e a tutti venne il dubbio che anche sua figlia, la bellissima e biondissima moglie di Daniele De Rossi non fosse da meno.

All’epoca dell’uccisione di Massimo Pisnoli, Daniele De Rossi e Tamara Pisnoli erano sposati da alcuni anni: lui dedicò alla memoria di suo suocero una doppietta segnata con la maglia della nazionale contro la Georgia.

La smentita di Tamara Pisnoli

Tamara e Daniele sono separati dal 2009 e lui dal 2011 cominciò a frequentare un’attrice modella di origini inglesi e americane che ha sposato di recente e da cui ha avuto due figlie.

Nonostante il fatto che le loro vite siano ormai completamente separate e che entrambi abbiano costruito una nuova famiglia, recentemente la Pisnoli ha deciso di intervenire in prima persona attraverso i social per smentire una volta per tutte diverse dicerie, tra cui quella in merito alla barba di Daniele De Rossi e quelle legate alla fine del suo matrimonio. Da dieci anni infatti la Pisnoli è costretta a sopportare in silenzio le dicerie secondo le quali il matrimonio con De Rossi terminò a causa del tradimento di lei con un collega di lui.

La priorità di Tamara oggi è quella di tutelare la serenità e la privacy della figlia Gaia, nata nel 2005 dal matrimonio con De Rossi.