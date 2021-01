Vi ricordate Dawson’s Creek? Sono sicura che nella vostra testa sarà già partita la sua iconica sigla. Sapevate che sono passati già vent’anni dalla sua prima messa in onda? Sì, perché il 13 gennaio 2000 andava in onda, qui in Italia, la puntata pilota di Dawson’s Creek.

La serie arrivò da noi due anni dopo la prima messa in onda negli USA, che avvenne il 20 gennaio 1998.

In occasione di questo importante anniversario, la piattaforma di streaming Netflix ripropone tutte le sei stagioni della serie. Pronti allora a catapultarci indietro nel tempo, per rivivere quelle emozioni insieme ai protagonisti? Ma com’è cambiato il cast oggi? Scopriamo come sono e cosa fanno gli interpreti di Dawson, Pacey, Joey e tutti gli altri, vent’anni dopo.

Dawson’s Creek: il cast oggi

Dawson’s Creek, tra tuti i teen drama dell’epoca, è sicuramente da considerare il più innovativo. Se infatti prima di lui si tendeva solo ad accennare ad argomenti considerati tabù, la serie tv creata da Kevin Williamson, li affronta attraverso l’evoluzione dei personaggi. Williamson all’epoca era infatti un giovane ragazzo di 33 anni e creò la serie ispirandosi alla propria esperienza di vita.

Uno di questi Jack McPhee, per esempio è gay, come lo è Williamson, che ha scelto di affrontare questa importantissima tematica, dalla presa di consapevolezza al coming out, in modo delicato per essere quanto più fruibile a un pubblico di ragazzini che, con tutta probabilità, stava affrontando gli stessi piccoli grandi drammi dell’adolescenza.

L’educazione sentimentale e quella sessuale sono infatti tematiche molto importanti, affrontate dalla serie con una certa delicatezza. Un rischio per l’epoca di cui è figlia, ma se un tempo fu criticata e considerata addirittura scandalosa, guardandola con gli occhi di oggi, si può considerare molto coraggiosa. Ma come sono diventati gli attori protagonisti di Dawson’s Creek?

James Van Der Beek

È il protagonista assoluto della serie. Quando James Van Der Beek interpretava l’adolescente Dawson, aveva già 21 anni, una particolarità ripresa poi da altre serie tv con attori che interpretavano personaggi molto più piccoli di loro (The O.C. per esempio). Dopo Dawson’s Creek ha continuato la sua carriera nel mondo della recitazione tra film e serie tv, sapendo gestire l’ombra importantissima del personaggio iconico che lo ha reso famoso. Non è infatti raro vederlo ironizzare proprio su Dawson. Nel suo curriculum, James Van Der Beek può vantare partecipazioni in film come Varsity Blues che lo ha visto protagonista, e partecipazioni e camei in altri film, come l’iconico Scary Movie. Per il piccolo schermo invece, Van Der Beek ha preso parte a serie tv come Law&Order, How I Met Your Mother, Room 104, Modern Family e tantissimi altre.

Abbiamo imparato a conoscerlo attraverso il suo lavoro, ma anche la vita privata di James Van Der Beek merita una menzione. Sposato con Kimberly Brook, la coppia ha cinque figli. Sul profilo Instagram l’attore racconta la quotidianità di una grande famiglia e talvolta ne condivide gli eventi drammatici, come gli aborti che purtroppo, i due genitori hanno dovuto affrontare.

Katie Holmes

In Dawson’s Creek interpreta Joey Potter, il cui amore è inizialmente conteso tra gli amici Dawson e Pacey. Ma la carriera di Katie Holmes dopo la serie tv che l’ha resa famosa, è stata oscurata dal matrimonio con Tom Cruise. Una storia d’amore da sogno, coronato anche dall’arrivo della figlia Suri, finita poi con il divorzio e pare che a metterci lo zampino sia stata Scientology, l’organizzazione di cui fa parte lo stesso Cruise e da cui John Travolta si è recentemente allontanato. All’occhio del gossip non è sfuggita neanche la sua relazione con il collega Jamie Foxx, durata fino al 2019. Attualmente l’attrice pare stia frequentando uno chef italo-peruviano, il 33enne Emilio Vitolo.

Nel corso della sua carriera l’abbiamo vista recitare in film come The Gift, Batman Begins e The Boy, ha anche preso parte alla serie tv Ray Donovan e, come il collega Van Der Beek, è apparsa in un episodio di How I Met Your Mother. Katie Holmes è anche tornata a studiare, seguendo il corso di Entertainment, Media e Sports all’università di Harvard.

Joshua Jackson

Il ribelle Pacey era interpretato da Joshua Jackson, che tra i protagonisti è stato forse quello più in grado di discostarsi dall’immagine del ragazzino che lo ha reso famoso. Pare che la sua prima esperienza dietro la macchina da presa sia stata proprio per un episodio di Dawson’s Creek. L’attore ha poi proseguito la sua carriera partecipando a progetti del piccolo e del grande schermo con il film Cruel Intentions e serie tv di successo come Fringe. Le sue apparizioni più recenti sono in When They See Us, una miniserie uscita su Netflix nel 2019 e Tanti piccoli fuochi, miniserie uscita nel 2020.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Joshua Jackson tende ad essere molto riservato. Ma ciò che sappiamo è che tra il 1997 e il 1998 in contemporanea con l’uscita in America della serie che ha fatto conoscere lui e gli altri suoi colleghi, ha avuto una relazione proprio con Katie Holmes. Nel 2006 intraprende una lunga relazione con l’attrice Diane Kruger, che termina nel 2016. Dal 2018 invece, ha una relazione con l’attrice e modella Jodie Turner-Smith, che sposa nel 2019 e da cui ha avuto una figlia nell’aprile del 2020.

Michelle Williams

Jen, interpretata da Michelle Williams, è la ragazza che da New York si trasferisce a Capeside. I genitori la mandano a vivere con la nonna, per allontanarla dalle trasgressioni e dalle brutte compagnie della Grande Mela. Un carattere difficile, che però si scopre ben presto essere solo una corazza a causa di alcuni eventi subiti. L’evoluzione del personaggio di Jen ci ha fatto emozionare, fino alla sua ultima apparizione nell’ultima puntata della serie. La ragazza infatti morirà per un problema un cuore, lasciando in eredità un video per la figlia, che verrà poi affidata all’amico omosessuale Jack e al suo compagno, il fratello di Pacey. Dopo Dawson’s Creek abbiamo visto la Williams protagonista in film di grande successo come I segreti di Brokeback Mountain, Shutter Island, e Manchester by the Sea. Grazie anche alla sua grande somiglianza con Marilyn Monroe, interpreta l’icona in un biopic del 2011 a lei dedicato.

Michelle Williams è stata fidanzata dal 2004 al 2007 con il compianto Heath Ledger, conosciuto sul set de I segreti di Brokeback Mountain e dal quale ebbe una figlia nel 2005. L’attore è morto il 22 gennaio 2008, all’età di 28 anni. È ricordato per la sua magistrale interpretazione del Joker ne Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan. Nel 2018, la Williams ha sposato il musicista Phil Elverum, da cui ha divorziato pochi mesi dopo. Nel 2019 si fidanza invece con il regista Thomas Kail, con cui nel 2020, ha un figlio.

Gli altri personaggi della serie

I due fratelli McPhee, Jack e Andie, sono stati interpretati rispettivamente da Kerr Smith e Meredith Monroe. Il primo, dopo la serie che lo ha portato al successo, è comparso in film e serie tv di discreto successo come Final Destination e Riverdale. La seconda invece, ha continuato a recitare in piccoli ruoli. John Wesley Shipp e Mary Margaret Humes invece, in Dawson’s Creek erano i genitori del protagonista. Il primo lo abbiamo visto apparire in serie tv come CSI New York e The Flash. La Humes invece, pur continuando a recitare, non ha ricoperto ruoli di grande rilevanza.

La nonna di Jen è stata invece interpretata da Mary Beth Peil. Dopo Dawson’s Creek abbiamo visto in film come Flags of Our Fathers e Collateral Beauty. Michael Pitt invece, interpreta Parker, uno dei fidanzati più importanti di Jen. Dopo il successo nella serie tv, lo abbiamo visto ricoprire il ruolo da protagonista in titoli come The Dreamers, Funny Games e Boardwalk Empire. Pitt è anche attivo nel mondo della musica come frontman della band grunge Pagoda. Un altro personaggio ad aver lasciato il segno è Doug Witter. Il fratello di Pacey interpretato da Dylan Neal, che ha continuato a recitare per serie tv.