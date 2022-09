La maison Valentino cambia filosofia, muta le cromie e abbandona lo storico rosso simbolo del brand: la maison Valentino si dipinge di rosa e ne costruisce una nuova storia monocromatica, in cui la bellezza emerge e impatta sul mondo.

Valentino Pink PP: non solo un colore, ma vera filosofia di vita

I colori sono simboli di vita, veicolano messaggi e fotocopiano valori identitari: di persone, di brand, di parole e di pensieri. Anche la moda, soprattutto la moda, si serve dei colori e attraverso essi costruisce narrazioni, svela segreti e disegna nuovi orizzonti a cui ispirarsi stagione dopo stagione.

E così Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della maison Valentino, sfocia in un mondo dipinto di rosa: il suo. Per la collezione autunno-inverno 2022, infatti, il brand abbraccia la monocromia, puntando sul rosa shocking, ma dalla sfumatura unica e speciale.

Valentino non sceglie solo un colore, ma dà vita a una nuova filosofia, registra un nuovo codice e si crea una nuova identità:

Usare un solo colore cambia la percezione di quello che vede il tuo cervello e sei costretto a osservare le superfici, i materiali. Tutto resta come sospeso. Non badi ai generi, ma vedi l’autenticità delle persone.

È così che Piccioli spiega la scelta di tale virata al rosa e lo fa in occasione del debutto in passerella a Parigi della collezione autunno-inverno 2022.

Una collezione che abbraccia un nuovo colore e abbandona il rosso fuoco Valentino, altro simbolo per eccellenza del brand, per approdare a una nuova cromia che, in collaborazione con il Pantone Color Insitute, si ufficializza con il nome di Valentino Pink PP.

Tutto, nel mondo Valentino, è rosa: la collezione, presentata dalla campagna pubblicitaria con protagonista Zendaya, si tinge di rosa e costrusice un mondo parallelo tra sogno e realtà, in cui chiudere gli occhi significa addentrarsi in una nuova atmosfera, fatta di muri, mobili, altalene e pavimenti Pink PP painted.

Il Valentino Pink PP è unico, è totalizzante è, a tutti gli effetti “la liberazione dal bisogno di dipingere la realtà in modo realistico”. Così Piccioli ha voluto abbracciare la tonalità spogliandola di tutti i significati e gli attributi che nel corso della storia e del mondo gli sono stati affidati. Non più veicolo di femminilità soltanto o simbolo di un femminismo passato; il Valentino Pink PP si sveste dei valori legati al passato e pone l’attenzione sul lavoro creativo che è alla base della moda, come i volumi, i materiali, le forme, i tagli e le silhouette.

L’annullamento cromatico consente l’amplificazione delle varietà dei corpi, degli atteggiamenti, delle fisicità.

Tutto si concentra sulle persone, sulle identità che stanno sotto quel velo di rosa, sulle forme e le pieghe che prendono i capi e sulla volontà di rendere ogni realizzazione unica nel suo genere. Valentino Pink PP non è solo un colore, è qualcosa di più, è una nuova filosofia di vita, la costruzione di una nuova parentesi di storia in cui alla sottrazione cromatica e valoriale, si aggiunge la messa in luce, la sostanza concreta, la volontà di fare emergere la pelle e le forme, qualsiasi esse siano.

Una nuova pagina della moda è stata scritta e pare proprio che la ricorderemo per tanto, tantissimo tempo, forse per sempre.