Notte di festeggiamenti per il giudice di Bake Off Italia che si è finalmente sposato con la sua Chiara Maggenti. Dopo più di un anno di attesa in seguito alla pandemia e ad un incidente domestico, i due sono riusciti finalmente ad unirsi in matrimonio.

Vediamo quale location hanno scelto e gli abiti che hanno indossato.

Matrimonio di Damiamo Carrara: la location

I due neo sposini hanno celebrato il loro matrimonio in Toscana. La cerimonia si è svolta nella Basilica di San Ferdinando a Lucca mentre il ricevimento è stato organizzato a Buti, un borgo situato in provincia di Pisa. Concluso il rito ecclesiastico, gli invitati e gli sposi si sono spostati nella fascinosa villa in cui si è svolta la festa, in mezzo alle colline toscane.

Dalle foto postate sui social, l’atmosfera sembrava molto suggestiva e romantica, costellata da una moltitudine di rose e di luci. Possiamo intravedere la location dai post di Instagram del pasticcere che mostra la torta interamente progettata da lui.

Gli abiti: Lei e Lui

Come riporta su Instagram Chiara Maggenti voleva un abito che parlasse di lei e che la rendesse unica nel giorno più importante della sua vita. Ha scelto di affidarsi a Nicole Cavallo per la scelta. Firmato Nicole Milano, il vestito era bianco, a sirena con un lunghissimo velo. La parte superiore caratterizzata da una trama a fiori, era ricoperta da pietre lucenti mentre la parte inferiore era in pizzo e tulle. Impreziosisce l’outfit con una semplice acconciatura raccolta tenuta da un fermaglio luccicante. Il bouquet era composto da bellissime peonie bianche.

Damiano invece ha optato per un classico ma elegantissimo completo blu abbinato con una camicia bianca e un papillon nero. Anche lui aggiunge un tocco di stile al suo outfit con un fiore all’occhiello e le scarpe laccate. In questa foto con Katia Follesa nonché sua amica e collega, possiamo vederlo al completo.