Coda di cavallo, chignon con frangia e senza, spettinati, code basse, trecce XXL e treccine. Questi sono tutti gli hairlook che sono stati avvistati alle sfilate primavera/estate 2022 e che saranno di tendenza per la primavera 2022. Scopriamo le migliori acconciature primaverili!

Migliori acconciature primaverili

Durante le sfilate Primavera/Estate 2022, tutti i look avvistati in passerella richiamano quelli delle star degli anni ’90 e 2000. Anche per quanto riguarda le acconciature sono stati riportati in auge look che richiamano gli anni ’90 e primi anni ’00. Gli hairstylist hanno infatti affermato che il 2022 sarà un anno dedicato alla semplicità e alla naturalezza esaltando così il viso.

La coda di cavallo

Una delle acconciature più semplici da poter realizzare e grande classico è la coda di cavallo.

Pratica e versatile si può realizzare in tantissimi modi differenti. Possiamo decidere di avere una la classica coda alta semplice ed elegante oppure se vogliamo un look nuovo ed estroso possiamo scegliere la bubble ponytail o coda a bolle. Ma la coda può essere anche bassa impreziosita con degli elastici come quella sfoggiata da Valentina Ferragni. Un’altra versione della coda è la mezza coda, amata da moltissime celebrieties, è un’acconciatura chic e sensuale.

Non importa se sia liscia o mossa l’importante è lasciarla libera sulle spalle.

Il classico chignon e l’open bun

Un’altra acconciatura che è tornata in auge è lo chignon. Anche lui pratico e versatile, va bene per ogni occasione e per qualsiasi tipo di capelli. Il principio principale che ruota intorno ai diversi tipi di chignon è quello di raccogliere i capelli. Possiamo decidere di optare per un chignon altissimo aperto o open bun, molto visto sulle passerelle P/E 2022. Quando parliamo di chignon open significa che la parte finale dei capelli si lascia volutamente aperta. Possiamo decidere di optare per un chignon più morbido e posizionato a mezza altezza un po’ spettinato. Un’altra acconciatura è quella dell’alto chignon con la finta frangia, ottenuta facendo una coda alta sulla testa e poi pettinandola in avanti per portare le punte sulla fronte e simulare una frangetta. Altrimenti per un look più brioso possiamo scegliere il doppio chignon sfoggiato da Chiara Ferragni. In questo caso bisogna creare una linea centrale e fare due piccoli chignon per lato.

Trecce e cornrows

La treccia non è mai passata di moda, dalla classica treccia a quelle più strette e strutturate, ormai ne esistono veramente di tantissimi tipi. Quelle che più stanno spopolando sono le baby braids, che sono delle treccine molto sottili sparse tra i capelli sciolti oppure due sole treccine ai lati del viso richiamando uno stile in pieno anni ’90. Inoltre, un’altra acconciatura richiesta sono i cornrows, due trecce aderenti posti ai lati della testa.

Accessori

Un’altra tendenza che accompagnerà i nostri hairlook saranno gli accessori. Si utilizzeranno gli scrunchies, i cerchietti bombati, per impreziosire maggiormente il look, si utilizzeranno fermagli e forcine luccicanti, maxi mollette e per un look più brioso fermagli e forcine neon.