Il nostro organismo non si ferma mai, neanche durante la notte quando infatti si rigenera. Per questo motivo una skincare adeguata unita a una crema da notte antirughe, può aiutare a mantenere la pelle bella e giovane. Se si tratta di pelle mista però, è sempre complicato scegliere quella giusta, non solo per gli ingredienti, ma anche per il prezzo poco economico.

Avete timore di spendere uno sproposito? Niente paura, ci sono molte creme che combinano un’azione efficace ad un prezzo abbordabile, adatto anche alle più giovani che iniziano i primi passi nel mondo della skincare e non possono permettersi di spendere molto.

Crema notte antirughe per pelle mista

Durante la notte la pelle tende a produrre meno sebo e la rigenerazione cellulare tende ad essere molto più attiva. Quali sono quindi gli ingredienti perfetti per rigenerare una pelle mista?

Dopo una profonda skincare, applicare sul proprio viso una crema prima di andare a dormire è importante per aiutarla a riprendersi dagli agenti esterni che, inevitabilmente, la stressano durante il giorno.

Agenti atmosferici, make up e inquinamento rischiano infatti di danneggiare una pelle trascurata, per questo l’idratazione notturna è fondamentale.

Creme per pelli miste: i marchi

Come scegliere la crema perfetta per pelle mista, quindi? Una crema per pelle mista va scelta in base alle proprie esigenze, che ovviamente possono variare da pelle a pelle.

Per non sbagliare, il consiglio è quello di puntare a formulazioni leggere, quindi prive di siliconi e parabeni che potrebbero appesantire la pelle ed occluderne i pori.

Meglio optare per creme composte da estratti naturali. Di seguito vi riportiamo alcuni esempi di creme notte adatte anche alle pelli miste.

Skin Oxygen di Biotherm

Questa crema notte ha un’azione detox. L’estratto di alga Clorella contenuto al suo interno produce ossigeno, indispensabile per la rigenerazione della pelle.

L’acido ialuronico la mantiene idratata e il Life Plankton invece, ripara i danni causati dagli agenti esterni subiti dalla pelle durante il giorno.

Nutritious Super-Pomegranate di Estée Lauder

Crema notte dall’azione detossificante, idrata e nutre profondamente la pelle. Contiene un composto di super melagrana, ovvero il frutto con aggiunta di elementi antiossidanti e un fermento di super bacche. La melagrana inoltre, è tra frutti della stagione autunnale più apprezzati per le sue proprietà benefiche.

Crema notte con Pro-Vitamina di YourGoodSkin

Crema notte dalla composizione leggera, ideale per le pelli miste perché non ostruisce i pori, ma ha una forte azione idratante. Tra i suoi componenti troviamo il tè verde e la preziosissima vitamina C, che hanno un’azione antiossidante.