Uno dei capi must have per questa stagione estiva 2023 è il vestito lungo a fiori. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come abbinare i vestiti lunghi a fiori secondo le star.

Come abbinare un vestito lungo a fiori: i consigli delle star

In estate i vestiti a fiori sono spesso gli assoluti protagonisti. Questa estate 2023 non fa eccezione: il vestito a stampa floreale è uno dei capi must have per la stagione. Al giorno d’oggi ce ne sono davvero di tantissimi tipi e tessuti, dalla seta, al cotone, al lino. Il vestito lungo a fiori è inoltre un capo adatto a tantissime occasioni differenti, può infatti essere indossato sia durante il giorno, sia durante la sera. Va bene in ufficio, in giro per la città, in occasione di una cena o di un aperitivo, questo capo non passa davvero mai di moda, risulta essere allegro ed elegante allo stesso tempo. Perfetto poi se abbinato alla borsa e alle scarpe giuste e adatte all’occasione. I vestiti lunghi a fiori donano una femminilità assoluta a chi lo indossa, per questo anche molte star hanno deciso di indossare questo particolare capo. Per esempio l’attrice italiana Benedetta Porcaroli ha indossato un vestito lungo a fiori durante i David di Donatello, illuminando così la 68esima edizione del Festival. L’abito in questione porta la firma di Gucci, ed è un abito lungo monospalla con il bottom dal taglio dritto, che finisce con un profondo spacco posteriore. Il capo è in velluto nero, i fiori sono fatti di paillettes e pietre scintillanti, con sfumature di verde e di blu. L’attrice, nota soprattutto per la serie televisiva Netflix “Baby“, ha abbinato al vestito lungo a fiori un paio di sandali in vernice nera con il tacco alto.

La figlia di David e Victoria Beckham, Harper Beckham, ha indossato un bellissimo vestito a fiori midi, che ha subito conquistato tutte. L’abito è sui toni del rosa chiaro ed è ricoperto da un motivo floreale multicolori in tonalità pastello. Il vestito indossato da Harper Beckham arriva dritto fino alle caviglie e il tessuto di cui è fatto è molto leggero. La giovane Harper ha abbinato il vestito con un paio di sandali bianchi con zeppa, e da un cardigan crochet dello stesso colore dei sandali. Un outfit davvero tutto da copiare!

Vestito lungo a fiori: abbinamenti e consigli

Vediamo ora quali modelli di vestiti lunghi a fiori comprare per questa estate e come abbinarli: