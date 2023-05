Victoria Beckham, ex Spice Girl e icona di moda assoluta, nel corso degli anni ha cambiato numerosi look e non si è tirata indietro dal sottoporsi a qualche ritocchino estetico. Vediamo più nel dettaglio il suo prima e dopo, anche per rispondere alla domanda che molte persone si sono poste: Victoria Beckham si è rifatta?

Victoria Beckham prima e dopo: il rapporto con la chirurgia estetica

Victoria Beckham rimane sempre bellissima, è un dato di fatto. Nel corso degli anni la ex Spice Girl ha subito una trasformazione estetica abbastanza visibile. Non si conoscono i motivi precisi di tali scelte e non importa esserne a conoscenza. Ogni persona è libera di fare del suo corpo ciò che vuole, proprio come ha fatto Victoria Beckham.

Uno dei primissimi ritocchi a cui la Spice si è sottoposta è quello al seno. Inizialmente ha voluto ingrandire il seno (probabilmente anche le mode dei tempi spingevano su un canone estetico ben preciso), ma dopo poco tempo si è pentita enormemente. Il pentimento l’ha portata a sottoporsi a un nuovo intervento al seno, questa volta per ridurlo: addio protesi.

Se il seno è stato il primo intervento a cui Victoria Beckham si è sottoposta, sicuramente non è stato l’ultimo. Sebbene la stilista abbia più volte smentito la cosa, pare proprio che negli anni abbia scelto anche di rifarsi il naso e anche i denti. Basta dare un’occhiata rapida alle foto del passato per rendersi conto delle modifiche avvenute sul suo viso. Sui denti non si ha certezza, ma sicuramente Beckham o ha portato l’apparecchio, o ha risolto con qualcosa di più “strong”. Lo sbiancamento, invece, è oggettivamente visibile.

Non solo chirurgia: Victoria Beckham passione botox/filler?

A quanto pare Victoria Beckham ama essere sempre al top. Tra un lavoro e l’altro (sapevate che ha lanciato anche la sua linea di make-up?), la Spice Girl si è mostrata più volte con un viso più rimpolpato del solito. Sono infatti molti i commenti sull’uso, a detta della gente, esagerato del filler e del botox, ma è davvero così?

A parte la sua skincare che, per la cronaca, è di extra lusso, Victoria Beckham ha spesso ricorso a qualche trattamento estetico per il viso. L’obiettivo? Mantenere la pelle compatta, levigata, in sostanza giovane e senza imperfezioni. Per farlo, quindi, Beckham si sarebbe sottoposta a qualche seduta di filler, ma soprattutto a qualche seduta di botox. Ciò si noterebbe in particolare dalle guance e dalle labbra, visibilmente più gonfie rispetto al solito.

Che cosa spinge sempre più celebrità a rifarsi?

Non c’è una risposta esatta alla domanda: sottoporsi a trattamenti chirurgici estetici o a trattamenti di medicina estetica ormai è diventata abitudine. Non fa più scalpore e non dovrebbe farne perché, come al solito, ogni persona decide per sé. Certo è che la società gioca un ruolo quasi sempre pesante nel campo dell’estetica. I canoni estetici cambiano col tempo, le mode anche, e sempre molte più celebrità si sentono schiacciate dalla volontà di fermare il tempo, di rimanere giovani, di rispecchiare proprio quei canoni che la società, anche non volendo (o forse sì?) impone.

Decidere di rifarsi qualche parte del corpo dovrebbe essere una scelta soggettiva libera da pressioni: scegliere la chirurgia non significa per forza scegliere di stravolgersi, ma potrebbe essere per molte persone un modo per cominciare ad apprezzarsi. Il giudizio, in casi come questo, non serve mai a nulla.