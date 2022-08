I Coldplay tornano in Italia dopo sei anni. Nell'estate 2023 saranno le città di Napoli e di Milano a ospitarli in un doppio e triplo appuntamento.

Riuscire ad assistere a un loro concerto è molto probabilmente il sogno nel cassetto di moltissime persone. Tra migliaia di luci, effetti speciali, voci all’unisono ed emozioni indescrivibili, vivere un concerto dei Coldplay è un’esperienza che, almeno una volta nella vita, si dovrebbe fare.

La band britannica ha recentemente annunciato due nuove date italiane del Music Of The Spheres Worl Tour: il sogno sta letteralmente per diventare realtà!

Coldplay in Italia: il grande ritorno

Ora è ufficiale: Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion torneranno in Italia nel 2023.

Era luglio 2017 quando la band calcò il palco di San Siro e adesso, a distanza di sei anni, vi farà un grandioso e attesissimo ritorno (ma non solo a Milano!).

Migliaia di persone non vedono l’ora di vivere l’esperienza che regala un loro concerto; basti pensare che le sei serate al Wembley Stadium di Londra hanno fatto il tutto esaurito in un rapidissimo click! Il tour, infatti, iniziato in Costa Rica nel marzo 2022, ha avuto sin da subito un incredibile successo. Sono stati venduti circa quattro milioni di biglietti per i vari show in America Latina, in Nord America e in Europa: e l’Italia?

Il Music of the Spheres Worl Tour arriva in Italia nel 2023: il 21 giugno 2023 a Napoli, presso lo Stadio Diego Armando Maradona e il 25 e 26 giugno 2023 a Milano, presso lo Stadio San Siro.

Attenzione, però, non è finita qui! Dato l’incredibile successo e l’amore dei fan verso una delle band più famose al mondo, sono state aggiunte nuove date per l’Italia.

Ebbene sì, i Coldplay hanno annunciato nuove date in entrambe le citta: a Napoli si aggiunge anche il 22 giugno 2023 per un doppio appuntamento, mentre a Milano è stata aggiunto il 28 giugno 2023!

I biglietti per le date italiane 2023 saranno disponibili in anteprima per tutti gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 24 agosto 2022. In tal caso, per accedere al portale, bisognerà iscriversi (in modo gratuito) al sito livenation.it.

La vendita generale dei biglietti dei Coldplay, però, sarà aperta dalle ore 10:00 di giovedì 25 agosto 2022 su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com, oppure nei vari punti vendita autorizzati.

Il successo dei Coldplay: incassi a nove zeri

Sono entrati nel gruppo dei cosiddetti “mostri sacri” della musica come i Rolling Stones, gli U2 e Paul McCartney. I Coldplay, infatti, pare abbiano superato un miliardo di dollari grazie propro ai vari concerti del Music of the Spheres World Tour. A pubblicare tale dato è stato Billboard Boxscore, l’osservatorio che da sempre segue l’andamento commerciale della sfera dei concerti live.

Sembrerebbe che la prima parte delle tappe del nuovo tour dei Coldplay (avvenuta tra maggio e giugno 2022) abbia permesso di raggiungere una cifra così straordinaria che, considerando le tappe successive e l’enorme successo, sarà sicuramente superata!

Siete pronti a cantare a squarciagola le vostre canzoni preferite?