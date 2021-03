Amato per aver scritto alcune delle canzoni d’amore più belle degli anni 2000, Chris Martin è il frontman della nota band “Coldplay”. Ecco la storia della sua vita, dalla carriera all’amore.

Chi è Chris Martin

Christopher Anthony John Martin (Exeter, 2 marzo 1977) è un cantante inglese.

Cresce con i genitori e i quattro fratelli in un paesino dell’Inghilterra. Qui frequenta prima la Hylton School e poi la Cathedral School dove inizia ad approcciarsi per la prima volta al mondo della musica. Decisivo però il trasferimento alla Sherbome School dove incontra Phil Harvey, che diventerà successivamente il suo manager.

Frequenta poi il University College di Londra dove si specializza in studi classici di Latino e Greco. Durante questi anni conosce quelli che diventeranno i suoi fedeli compagni di vita: Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion con cui fonda la band “Coldplay”.

La nascita dei Coldplay e i primi anni

I giovani decidono quindi nel 1996 di creare ufficialmente il loro gruppo con il nome “Pectroralz”, che muta nel giro di poco tempo in “Starfish” fino ad arrivare al definitivo nome “Coldplay”.

Quattro anni dopo debuttano con il primo album “Parachutes” che gli consente di ottenere fama internazionale. Iniziano infatti nel giro di poco tempo i primi tour che li vedono in giro per l’America ma anche per l’Europa.

Terminati i primi tour tornano in studio per lavorare al loro secondo album dal nome “A rush of blood to the head” che tornano a promuovere in maniera itinerante. Gli album successivi gli conferiscono sempre maggiore notorietà e gli consentono di collaborare anche con grandi colleghi come Rihanna o Jay-Z.

Vita privata e sentimentale del cantante

Non è passata inosservata la sua storia d’amore con Gwyneth Paltrow celebrata con un matrimonio nel 2003. Dall’amore dei due è nata inoltre l’anno successivo la prima figlia seguita dalla seconda nel 2006. La sua vita quindi si deve ora dividere tra il ruolo di marito, padre e artista, nel frattempo pluripremiato.

Nel 2014 i due annunciano, dopo dieci anni di matrimonio, il loro divorzio che viene poi ufficializzato l’anno successivo. Chris con la band continua a dedicarsi alla musica finché l’amore non torna a far parte della sua vita nel 2017 quando intraprende una relazione con l’attrice Dakota Johnson.