Una serata davvero trionfare quella che ieri sera, 15 luglio, si è tenuta allo Stadio San Siro di Milano. Dopo aver ospitato Alessandra Amoroso, lo stadio meneghino ha accolto Max Pezzali con il suo grande concerto evento San Siro canta Max, un live attesissimo dai fan dell’artista con il quale Pezzali ha festeggiato 30 anni di onorata carriera.

Max Pezzali, tra i cantautori italiani più amati in grado di coinvolgere trasversalmente generazioni e generazioni, ha celebrato tre decadi di grande musica che hanno fatto emozionare e sognare un’intera generazione. Il live meneghino, che si sarebbe dovuto tenere nel 2020 ma ovviamente era stato rimandato causa Covid, è stato un vero e proprio karaoke collettivo in occasione del quale il pubblico ha avuto la possibilità di cantare tutti i più grandi successi dell’artista.

Ma c’è di più.

San Siro canta Max è stata anche una serata carica di nostalgia, visto e considerato che a condividere il palco con Pezzali ci sono stati colleghi d’eccezione.

Tutti gli ospiti di San Siro canta Max: finalmente la reunion degli 883 con Mauro Repetto

Inutile negare che il pubblico non aspettava altro che il ritorno di Mauro Repetto, che negli ultimi anni ha vissuto in Francia e si è costruito una carriera parallela alla musica e che con Pezzali aveva fondato gli 883.

Repetto, complice l’invito di Claudio Cecchetto, è salito sul palco di San Siro per interpretare insieme a Pezzali hit del calibro di 6 1 sfigato o Non me la menare.

Insieme a Pezzali anche Paola e Chiara, con cui ha cantato Nord Sud Ovest Est e J-Ax, che con Pezzali ha cantato La mia hit e Sempre noi.

Stasera, tra l’altro, si replica: Pezzali è infatti riuscito a guadagnarsi una importante doppietta a San Siro che segna, in qualche modo, la definitiva consacrazione della sua carriera artistica.

Qui sotto potete recuperare uno dei video del concerto caricato da uno dei fan dell’artista su Youtube.

La scaletta del live

La setlist ha incluso tutti i più grandi successi di Max Pezzali solista e ovviamente anche degli 883, come Hanno ucciso l’uomo ragno o Gli Anni. Qui sotto tutte le canzoni del concerto.

Scaletta San Siro canta Max