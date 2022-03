Chiara Ferragni ha preannunciato l’uscita dei suoi nuovi prodotti di make up ispirati alle sue città del cuore: si tratta di una linea di trucchi genderless e inclusivi.

Chiara Ferragni: la nuova linea di make up

Dopo il grande successo ottenuto con il lancio della sua prima linea di make up, Chiara Ferragni ha deciso di replicare con una nuova edizione di prodotti legati al beauty completamente inclusiva e ispirata alle sue città del cuore.

La linea è composta da un balsamo labbra in tre tonalità (al costo di 21,50 euro ciascuno), un illuminante in stick (al costo di 29 euro), un rossetto (dal costo di 19 euro) e infine tre palette di ombretti (al costo di 35 euro l’una) ispirate alle sue città del cuore: MIlano, Parigi e Los Angeles (la città in cui ha vissuto e ha dato alla luce il suo primo figlio).

I prodotti sono in vendita sul sito ufficiale di Chiara Ferragni e sono distribuiti in anteprima dalle profumerie Douglas.

Chiara Ferragni: la malattia di Fedez

Chiara Ferragni ha lanciato sul mercato i suoi nuovi prodotti negli stessi giorni in cui suo marito Fedez ha appreso di doversi operare per un tumore raro del pancreas.

L’influencer ha aggiornato i suoi fan scrivendo nelle sue stories che avrebbe mostrato loro i nuovi prodotti non appena fosse tornata dall’ospedale dove si trova ricoverato il marito.

Fedez ha subito un delicato intervento ma gli esperti e il chirurgo che si sono occupati di lui hanno affermato che ci sono buone possibilità di guarigione.