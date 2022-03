Massimo Falconi, il chirurgo dell’ospedale San Raffaele che ha operato Fedez per il tumore al pancreas, ha rivelato quali sarebbero le possibilità di sopravvivenza con un tumore come quello del rapper.

Massimo Falconi: l’operazione di Fedez

Massimo Falconi, primario del reparto di chirurgia al pancreas dell’ospedale San Raffaele, ha rotto il silenzio in merito ai tumori del tipo di cui soffre Fedez e ha svelato quali sarebbero le possibilità di sopravvivenza avendolo scoperto in uno stadio iniziale.

“Oltre a essere rari i Nets (dall’inglese Neuro-Endocrine Tumors) sono quasi sempre “silenziosi” e solo nel 20% dei casi danno sintomi legati all’iperproduzione di ormoni. Sono un gruppo di neoplasie molto diverse fra loro, alcune aggressive altre ‘indolenti’, ovvero che evolvono lentamente. Ma se scoperto in tempo ed e localizzato, la chirurgia radicale porta ad alte percentuali di guarigione”, ha dichiarato il chirurgo.

Fedez in ospedale

Fedez è stato operato il 22 marzo e tutt’ora si trova ricoverato all’ospedale San Raffaele, ma ha fatto sapere che tornerà presto a casa dai suoi figli.

In tanti sono impazienti di saperne di più sulle condizioni di salute del rapper, che nei giorni scorsi ha annunciato via social la sua malattia.

“Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas.

Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso).

A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermeri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare”, ha dichiarato il rapper in seguito all’intervento subito.