Mancano ormai pochi giorni o forse meno e finalmente Chiara Ferragni partorirà la piccola V. Ma come si sta preparando nell’attesa? Così: preparando tutto l’occorrente con un borsone super costoso e firmato per l’ospedale. Ma la domanda che ha più spopolato sul web è “quanto costa il borsone?”.

Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.

Chiara Ferragni e il borsone per l’ospedale

Se per la gravidanza del primogenito Leone aveva avuto qualche problema e aveva così partorito prima. Per la piccola V., invece, le attese si stanno allungando perché le benedette contrazioni non vogliono farsi sentire! E allora, nel frattempo, la bella imprenditrice digitale si prepara al meglio preparando tutto l’occorrente per l’ospedale.

Sulla sua pagina ufficiale di Instagram ha infatti postato più stories che la ritraggono intenta nei preparativi.

Dapprima, si intravede lei che riprende allo specchio nella sua cabina armadio una borsa e una mini valigia. E fin qui, nessun problema! Ma poi viene fatto uno zoom sul borsone vero e proprio, che appunto utilizzerà per la mini trasferta durante il parto. Ed ecco che le domande iniziano a sorgere: di che borsone si tratta? Sembra firmato! E quanto costerà? Insomma, tante domande (lecite o no) che hanno fatto il giro del web e rimangono in attesa di una risposta.

Il borsone “incriminato”

Il borsone in questione è firmato Louis Vuitton ed è l’iconico modello Keepall 50 Bandouliere Mesh, ma rivisitato in una versione inedita ed esclusiva. Si tratta infatti di una limited edition firmata da Virgil Abloh, designer, direttore creativo della linea uomo della Maison francese e fondatore del brand di streetwear Off White, per la Spring/Summer 2019 collection. Per la precisione, costa circa 5 mila euro ed è declinato sui toni del fucsia fluo che a tratti può sembrare quasi rosso. Il dettaglio del logo all over completa il tutto, rendendolo ancora più originale e accattivante perché, spegnendo le luce, questo si illumina al buio. Ma in realtà il vero fiore all’occhiello che rende questo borsone più personalizzato e in perfetto Chiara Ferragni style è il portachiavi firmato Chiara Ferragni Collection che vediamo attaccato al prezioso manico e che riproduce la sua immagine in formato cartoon.

Chiara Ferragni incinta: i look

Insomma, come abbiamo visto, la bella imprenditrice digitale non rinuncia, come tante altre celebrities, allo stile e al glam neppure in gravidanza. E se Chiara Ferragni ha scelto un borsone super grintoso per l’ospedale, pensiamo ai suoi look. Sì negli ultimi tempi, per ovvie ragioni di comodità, tende ad indossare più tute, felpe e leggins, ma senza lasciare nulla al caso. I dettagli, infatti, fanno la differenza nei suoi look comfy: dal colore degli occhiali da sole alle tinte briose delle sue borse luxury fino ad arrivare alle sue felpe multicolor.

Oppure punta sulla sobrietà e sui colori neutri investendo più colore sul make up e più forma sui capelli con onde molto naturali ma ben definite.