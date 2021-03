Che la bellissima showgirl Belen Rodriguez sia incinta del suo nuovo compagno Antonino Spinalbese non è una novità, ma la vera novità sono i look premaman che ha iniziato a sfoggiare su Instagram. Ecco qui di seguito tutti i dettagli.

I look premaman di Belen Rodriguez

Ormai la notizia che Belen è incinta è nota da un po’ di tempo. Ma man mano che il pancino cresce, anche i suoi look sono destinati a cambiare. Se infatti nelle prime settimane di dolce attesa, poteva sfoggiare ancora i suoi vestiti super aderenti e pantaloni della sua taglia. Ora a distanza di qualche settimana, ha iniziato ad indossare capi più morbidi e leggermente più over. Una cosa è però certa: la bella Belen non vuole rinunciare allo stile e agli outfit glamour.

Lancia così un messaggio veramente importante per tutte le donne mamme: non rinunciare mai alla propria femminilità, nemmeno in gravidanza. Ed ecco che i suoi look premaman diventano virali, un esempio di stile da cui prendere spunto. Insomma, il nuovo must per la primavera estate 2021:

Qui di seguito Belencita indossa un blazer over a quadri sui toni del grigio abbinato ad una calza nera e a tacchi neri, per non rinunciare mai a qualche centimetro in più di femminilità. Completa il look con una borsa Chanel a tracolla. Questo outfit è molto comodo e versatile, elegante ma al tempo stesso casual. Basta cambiare qualche dettaglio o gli accessori come scarpe e borsa e il mood del look si stravolge completamente. Può infatti essere indossato anche di giorno per il lavoro, basta aggiungerci un jeans premaman o lo stesso morbido e largo. Oppure per il tempo libero, un pantalone taglio tuta con un paio di sneakers e il gioco è fatto.

Cosa indossare in gravidanza?

Se siete mamme in dolce attesa e non volete rinunciare allo stile, i look di Belen sono la soluzione. In questo periodo, ne sta pubblicando di diversi sulla sua pagina ufficiale Instagram e prenderne spunto è il primo passo. Se siete donne più da tuta, ad esempio, potete aggiungere al vostro outfit comodo, un dettaglio colorato come una giacca o una camicia a quadri. Se invece amate lo stile più ricercato, perché non optare per vestiti lunghi e morbidi? Per la primavera e l’estate, sono l’ideale da indossare con un chiodo di pelle, bikers o sneakers. E infine, vorreste osare di più ma non sapete mai cosa indossare? Un tailleur completo di giacca e pantalone morbido e scivolato sui toni chiari è il must, quel tocco di eleganza e versatilità che non deve mai mancare nel vostro armadio. Come del resto ci consiglia la nostra Belen Rodriguez:

E ancora, amate il motivo floreale? Indossatelo in un vestito lungo lungo o sopra al ginocchio con le gambe nude e dei begli stivali in pelle nera. Se invece siete fan delle sneakers, optate per una tinta nude o sui toni chiari, in modo da lasciare armonia nell’intero outfit. Allora, che ne dite dei trend per la primavera by Belen?