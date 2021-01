Chiara Ferragni è alla sua seconda gravidanza. Dopo il primogenito nato ormai due anni fa, l’imprenditrice della moda e il rapper Fedez attendono l’arrivo della loro “Baby Girl”. Ma nonostante la Chiara nazionale sia incinta non sembra voler rinunciare alla sua passione per il look e sembra anche approfittare delle curve che questo periodo le sta regalando.

Tra scollature generose, tute cozy chic e top che fanno intravedere il pancione ecco quali sono gli outfit sfoggiati dal Chiara Ferragni, che recentemente insieme a Monnalisa, ha lanciato una linea moda dedicata alle bambine.

I look di Chiara Ferragni alla seconda gravidanza

A differenza della prima gravidanza, che l’aveva costretta ad un periodo di assoluto riposo, la seconda gravidanza di Chiara Ferragni sembra procedere a gonfie vele. I Ferragnez attendono impazienti l’arrivo della nuova principessa in famiglia e nel frattempo Chiara si diverte a sperimentare diversi look, spesso molto lontani dalla classica moda premaman.

Chiara Ferragni infatti non rinuncia alla comodità di tute cozy chic, ma allo stesso tempo, sembra voler approfittare delle curve generose dovute proprio alla gravidanza. Ma vediamo gli outfit preferiti dall’imprenditrice digitale.

Tute cozy chic

Hanno spopolato proprio durante il periodo del primo lockdown. Quando per stare in casa ed essere sempre presentabili per lo smartworking, si è sentito il bisogno di outfit ultra comodi ma che non avessero l’aspetto del pigiamone di flanella. Le tute cozy chic sono diventate un vero “mai più senza”, anche nell’armadio di Chiara Ferragni.

Gli outfit cozy chic proposti da Chiara Ferragni spaziano dalle linee semplici e dalle tonalità neutre, fino a taglie maxi e colori accesi, come il rosa, l’azzurro o il giallo. A dare quel tocco di eleganza in più, le ciabatte con il pelo di tendenza per la stagione invernale e un paio di cerchi dorati come orecchini.

I cardigan

Tra gli outfit di Chiara Ferragni anche gli intramontabili cardigan. Usati come magliette, con solo l’intimo sotto, più stretti oppure maxi, anche l’influencer sembra non volerne proprio fare a meno. Anche in questo caso, Chiara ama giocare con i colori, scegliendo sia tonalità più neutre sia tonalità decisamente più accese, come l’azzurro, che sembra donarle particolarmente.

I top

Un altro capo a cui Chiara Ferragni non rinuncia, neanche in gravidanza, è il top. Abbinato sempre con pantaloni e jeans a vita altissima, a gamba larga coperto all’occorrenza da caldi teddy come capispalla, questo capo sembra essere molto presente negli outfit premaman dell’imprenditrice.

Chiara infatti non ha timore nel mostrare le curve che il proprio fisico ha assunto durante il periodo meraviglioso che è la gravidanza. Quasi a voler incitare le donne a viverla il più serenamente possibile, accogliendo e valorizzando i cambiamenti del proprio corpo, che sta accogliendo una nuova vita.