Rachele Luschi è una giovanissima attrice italiana che interpreta Lavinia nella serie televisiva Rai “Shake”. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Chi è Rachele Luschi: film, età, altezza, Instagram

Rachele Luschi è una giovanissima attrice italiana. Rachele è nata a Livorno nel 1999 e ha quindi 24 anni ed è del segno zodiacale dei Pesci. Non si hanno informazioni circa la sua altezza e il suo peso. Non abbiamo inoltre molte informazioni circa la vita di Rachele Luschi, sappiamo però che, nel 2016, quando aveva appena diciassette anni, si è aggiudicata la fascia di Miss Red Carpet, che le ha aperto le porte al mondo del cinema. Tra le sue attrici italiane preferite troviamo Matilda De Angelis, mentre le piacerebbe un giorno lavorare con Alessandro Borghese. Rachele ama moltissimo la sua città, Livorno, soprattutto è molto legata alla spiaggetta del Sale, luogo nel quale è cresciuta. Rachele è stata protagonista di alcuni videoclip musicale, come per esempio del brano “Niente“, uno dei grandi successo del cantautore Ultimo, “Mal di Gola” dei The Kolors e “Ho spento il cielo” di Rkomi e Tommaso Paradiso. Per quanto riguarda invece la sua carriera di attrice, Rachele Luschi ha preso parte, nel 2022, al film con Riccardo Scamarcio “L’ombra di Caravaggio“. A dirigere la pellicola è stato Michele Placido. Rachele è soprattutto nota al pubblico per la sua interpretazione di Lavinia nella serie televisiva “Shake”. Non abbiamo informazioni circa la sua vita sentimentale, quindi non sappiamo se sia fidanzata o meno. Se volete saperne di più su di lei potete seguirla sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha già 97mila follower.

Rachele Luschi è Lavinia nella serie televisiva “Shake”

Rachele Luschi è una giovanissima attrice livornese e una delle interpreti della serie televisiva di Rai Play “Shake”. Rachele interpreta il personaggio di Lavinia, la serie è ispirata all’Otello di Shakespeare ed composta da 8 episodi. I protagonisti dell’Otello di Shakespeare, ovvero Otello, Desdemona, Cassio e Iago, assumono le sembianze di ragazzi contemporanei, per l’esattezza dei liceali romani. Ogni episodio della fiction si apre con una citazione tratta dall’opera stessa e viene raccontato dal punto di vista dei protagonisti, Thomas, Beatrice e Gaia. “Shake” vuole spiegare l’adolescenza e i suoi dramma attraverso il più grande drammaturgo di tutti i tempi. La direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati ha così parlato della serie televisiva: “c’è qualcosa di eterno che non ha scadenza, come la gelosia che emerge nell’Otello e ora torna in questo teen drama che parla alle generazioni. Siamo reduci dal successo di ‘Mare Fuori’ e vogliamo continuare a raccontare i sentimenti dei giovani e i loro punti di vista, e in Shake lo facciamo con un grande cast.” Una serie quindi assolutamente da non perdere, che vede nel cast Rachele Luschi, che interpreta la giovane Lavinia.

