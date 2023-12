Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i personaggi delle serie televisive più odiati di sempre.

Serie tv, i personaggi più odiati di sempre

Quando si guarda una serie televisiva è difficile non trovare almeno uno dei personaggi particolarmente antipatico, qualcuno che non possiamo proprio vedere. Al contrario succede anche che troviamo personaggi a cui ispirarci, che diventano quasi degli amici, degli eroi. Molti personaggi, come detto, generano anche una forma quasi di odio nei loro confronti, spesso un odio anche immotivato. Adesso vediamo insieme quali sono i personaggi delle serie televisive più odiati in assoluto.

Serie tv, i personaggi più odiati di sempre: la classifica

Vediamo insieme quali sono i dieci personaggi delle serie televisive più odiati di sempre:

Cersei Lannister – Il Trono di Spade: interpretata dall’attrice Lena Headey, è uno dei personaggi più odiati, non solo perché è uno dei personaggi più malvagi della serie tv, ma anche dell’intero panorama seriale mondiale. Nonostante sia mossa da istinti materni, commette davvero atti terribili. Joffrey Baratheon – Il Trono di Spade: interpretato da Jack Gleeson, personaggio che si è dimostrato crudele fin da piccolo e che ha fatto dannare tantissimi personaggi all’interno della saga. Non è altro che un tiranno meschino e violento, per ciò è uno dei più odiati. Skyler White – Breaking Bad: interpretato da Anna Gunn, inizialmente si mostra come vittima degli eventi, poi però viene fuori la sua vera natura, comincia infatti ad agire tra dispetti e trasgressività e atteggiamenti da vera diva. Janice Soprano – I Soprano: interpretata da Aida Turturro, è la sorella di Tony e un’arrivista sociale che agisce solo per un suo tornaconto personale, anche con i membri della sua famiglia. Brad Bellick – Prison Break: interpretato da Wade Williams è la sadica guardia carceraria di Prison Break. Personaggio dall’ego smisurato che lo porta a compiere numerose scelte sbagliate. Benjamin Linus – Lost: interpretato da Michael Emerson è in grado di creare numerosi conflitti tra i sopravvissuti, un uomo senza scrupoli, ipocrita e codardo. Dawson Leery – Dawson’s Creek: interpretato da James Van Der Beek, nonostante sia il protagonista è uno dei personaggi meno interessanti della serie, considerato un frignone, con lacrime incessanti e melodrammi a non finire. Quasi nessuno in effetti ha sperato in un lieto fine tra lui e Joey Potter. Rachel Berry – Glee: interpretato da Lea Michele, personaggio abbastanza fastidioso, inoltre Rachel ama stare al centro dell’attenzione e primeggiare sugli altri. Karen – How I Met Your Mother: interpretato da Laura Prepon, ragazza snob e altezzosa che si atteggia come amante della cultura ma che in realtà vuole solo mettersi in mostra. Inoltre tradisce Ted e lo manipola. Billy Hargrove – Stranger Things: interpretato da Dacre Montgomery, prima del suo eroico sacrificio era un giovane detestabile e pieno di rabbia, da cui è meglio stare lontano.

E voi, siete d’accordo con questa classifica?

