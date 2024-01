Madison Marsh è stata incoronata, a Orlando, in Florida, Miss America 2024. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Chi è Madison Marsh: tutto su Miss America 2024

Madison Marsh è stata eletta, domenica scorsa a Orlando, in Florida, Miss America 2024. Madison è nata a Fort Smith, in Arkansas, ha 22 anni anche se non ci conosce la data esatta della sua nascita. La sua infanzia è stata segnata dalla perdita prematura della madre per un tumore al pancreas. Madison all’epoca aveva solamente 17 anni. Questo tragico evento ha spinto la giovane ha diventare un’attivista per la consapevolezza e la prevenzione del tumore al pancreas, tanto che nel 2019 ha fondato la Whitney Marsh Foundation, ovvero una iniziativa per raccogliere fondi per la ricerca sul cancro. Madison Marsh si è diplomata nel 2019 alla South Side High School e, fin da giovane, ha mostrato una grande passione per la scienza e per l’aviazione, tanto che ha partecipato a campi spaziali e lezioni di volo. All’età di appena 16 anni ha ottenuto la licenza di pilota, per prendere poi la decisione di arruolarsi nella United State Air Force Accademy, laureandosi in astrofisica nel 2023. Inoltre Madion Marsh ha anche ottenuto un master in politiche pubbliche alla Harvard Kennedy School. La giovane è riuscita anche a farsi ammettere ai corsi per piloti da combattimento dell’Usaf e, dopo quello che è accaduto alla madre, non ha escluso di studiare medicina. Non abbiamo notizie circa la sua vita privata, non sappiamo quindi con certezza se sia fidanzata o meno ma, se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha oltre 19mila follower.

@justaboutstars U.S. Air Force Officer Madison Marsh Crowned as 2024 Miss America: ‘The Sky Is Not the Limit’ #madisonmarsh #missamerika2024 ♬ Originalton – Just About

Madison Marsh: Miss America 2024 è un pilota dell’Aeronautica Militare

Come abbiamo appena visto, la 22enne Madison Marsh è stata eletta Miss America 2024 domenica scorsa in Florida. Oltre a essere bellissima, Madison è una giovane donna davvero molto in gamba, tanto da essere sottotenente dell’aeronautica militare. Nel 2023, inoltre Madison Marsh è stata incoronata Miss Colorado e così ha potuto accedere a Miss America. Madison è così diventata la quarta donna a rappresentare il Colorado e la prima delle forze armate degli Stati Uniti a essere incoronata vincitrice. Come parte del premio, Madison ha ricevuto una borsa di studio di 50mila dollari per continuare la sua formazione. Queste le sue parole dopo la vittoria: “puoi ottenere qualsiasi cosa. Il cielo non è il limite e l’unica persona che ti ferma sei tu.” All’Harvard Crimson, il giornale studentesco di Harvard, Madison Marsh ha detto le seguenti parole: “quando metto l’uniforme rappresento il mio Paese. Quando metto la corona rappresento la mia comunità”. Nel tempo libero Miss America 2024, oltre a pilotare aerei, ama molto cucinare la pasta e leggere dei libri.

