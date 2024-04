Michelle Bertolini è la fidanzata e futura moglie del cantante del trio musicale Il Volo Ignazio Boschetto. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Ignazio Boschetto, chi è la futura moglie Michelle Bertolini?

Nonostante non si conosca ancora la data esatta, non dovrebbe mancare molto al matrimonio tra il cantante del trio musicale Il Volo, Ignazio Boschetto, e la fidanzata italo venezuelana Michelle Bertolini. Michelle è nata 15 giugno del 1994, ha quindi quasi 30 anni ed è del segno zodiacale dei Gemelli. La giovane è italo venezuelana, ha vinto infatti, nel 2013 Miss Venezuela Internacional. Michelle Bertolini ha anche giocato a tennis ma, per colpa di un infortunio al ginocchio, è stata costretta a interrompere il suo percorso per diventare professionista. Adesso Michelle Bertolini lavora come imprenditrice, a Caracas ha infatti fondato il ristorante Kiko Sake Sushi by Bertolini. Oltre a ciò importa il vino italiano in Venezuela, luogo in cui vive attualmente. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi a 184mila follower.

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini: la storia d’amore

A breve il cantante del trio Il Volo e l’imprenditrice ed ex Miss Venezuela Internacional Michelle Bertolini si sposeranno. Dopo la relazione di Boschetto con la coreografa, ballerina e insegnante di danza brasiliana Ana Paula Guedese, ecco che il cantante è pronto a dire sì a Michelle. Poco prima di Sanremo Ignazio ha fatto la proposta di matrimonio a Michelle, che ha ovviamente accettato. I due hanno poi condiviso una foto su Instagram mentre si abbracciano, per dare la lieta notizia a tutti i loro fan. Ignazio Boschetto è stato ospite da Silvia Toffanin a “Verissimo” assieme ai suoi due amici e componenti de Il Volo, Gianluca Ginoble e Piero Barone. E’ stato Piero a raccontare di aver accompagnato Ignazio a comprare l’anello per Michelle. Ecco cosa ha detto il cantante: “l’ho accompagnato a comprare l’anello, non puoi capire che fatica, ero più ansioso di lui. Eravamo da soli in una saletta privata e lui mi aveva detto che non lo sapeva nessuno. Ho fatto una fatica incredibile anche perché era una esperienza inedita.” Ignazio ha poi detto alla Toffanin che preferisce non dire quando si sposerà, anche perché stanno preparando una cerimonia molto intima. La coppia dunque non vuole troppa attenzione mediatica per il giorno più bello della loro vita. Ma ecco cosa ha detto Ignazio Boschetto a proposito della sua futura sposa: “lei si chiama Michelle, bellissima e intelligentissima. Ti posso dire che qualunque persona arriva in un momento della vita, dopo aver raggiunto la stabilità, quando incontri la persona che ha lo stesso piacere di crescere insieme non c’è passo più bello di questo.” Non resta che fare tanti auguri ai due futuri sposi!

