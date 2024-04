Scopriamo informazioni sulla biografia, la vita privata, marito e figli di Marianna Aprile, conduttrice di In Onda, su La7. Una giornalista di grande fama, molto apprezzata dal pubblico.

Marianna Aprile sarebbe sposata da tempo, ma proprio perché è molto riservata si hanno davvero poche informazioni sulla sua vita privata, su suo marito e sulla sua famiglia.

La donna è figlia del giornalista Pino Aprile, conosciuto soprattutto per il suo bestseller Terroni.

Ha frequentato il liceo classico, terminandolo a Roma, dove si è trasferita con la sua famiglia. Dopo il diploma ha studiato antropologia all’Università La Sapienza. A soli 23 anni inizia l’esperienza formativa più importante, presso la redazione della Vespina, contenitore d’informazione diretto da Giorgio Dell’Arti. Nel 2000 è approdata su Novella 2000 e nel 2008 ha iniziato a collaborare con il settimanale Oggi, diventando caporedattrice.

Durante l’estate del 2014 ha condotto Millenium, programma radiofonico in onda su Rai Radio 3, di cui è anche autrice, mentre nel 2016 è stata ospite ricorrente del talk-show politico Otto e mezzo. Nel 2021 ha condotto insieme a Luca Bottura la trasmissione Forrest, in onda su Rai Radio 1, e ha pubblicato il secondo libro, In Balia, diventando anche ospite ricorrente di In Onda, programma di La7. Nel 2022 è stata scelta per condurre questo programma, insieme al collega Luca Telese.

Marianna Aprile è la conduttrice della trasmissione televisiva In Onda, su La7. La giornalista, che ha ottenuto una grande fama nel corso degli anni, è nata a Bari il 3 maggio 1976. Si tratta di una delle giornaliste più apprezzate negli ultimi anni. Nata come giornalista di carta stampata, è riuscita a ritagliarsi anche un ruolo significativo in televisione. La7 le ha proposto di condurre un programma tutto suo e lei ha accettato. Dal 1 agosto 2022 conduce insieme a Luca Telese la versione estiva del programma In Onda, su La7, sostituendo per il mese di agosto la coppia David Parenzo e Concita De Gregorio. Marianna Aprile negli anni si è fatta apprezzare moltissimo per la sua preparazione, ma anche per il suo garbo nel riuscire sempre ad essere una giornalista pungente, di grande talento. Nel 2019 ha anche pubblicato un libro dal titolo Il grande inganno. Marianna Aprile ha fatto la gavetta, iniziando a scrivere per un piccolo giornale pugliese, dove poi è stata notata. Oggi, invece, è una professionista molto apprezzata e una donna con una carriera di grande successo, che non ha paura delle proprie idee e di portare avanti le sue posizioni, come ha sempre dimostrato. Marianna Aprile è una donna molto riservata, che tiene molto alla sua privacy.