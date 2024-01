Michelle Masullo è la nuova professoressa del programma televisivo “L’Eredità“. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Chi è Michelle Masullo, la prof dell’Eredità? Fidanzato, età

Lo scorso 2 gennaio è partita la nuova edizione del programma “L’Eredità“, con il nuovo conduttore Marco Liorni. Liorni non è però la sola novità, ci sono infatti due nuove professoresse, ovvero Naomi Buonomo e Michelle Masullo. Le professoresse sono figure fondamentali per il programma, infatti sono coloro che accompagnano il conduttore nelle varie fasi del gioco. Ma, chi è Michelle Masullo? Vediamo insieme di conoscerla meglio. Michelle è nata il 18 settembre del 1999 a Campologhetto Bagnaia di Arsa, in provincia di Udine, ha quindi 24 anni ed è del segno zodiacale della Vergine. Michelle Masullo è una modella, fashion dj, indossatrice e influencer e frequenta il corso Comunicazione, Media e Pubblicità presso l’Università IULM di Milano. Nel 2018 Michelle ha conquistato il titolo di Miss MILuna Friuli Venezia Giulia, qualificandosi alle prefinali di Miss Italia. Ha debuttato nel mondo della televisione a “Detto Fatto” su Rai 2, condotto da Bianca Guaccero. Per quanto invece riguarda la vita privata della giovane si sa davvero molto poco, non si sa quindi se abbia o meno un fidanzato. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha oltre 28mila follower.

Michelle Masullo è la figlia elettiva di Jo Squillo

Michelle Masullo è la nuova professoressa del programma televisivo “L’Eredità” ed è anche considerata la figlia elettiva di Jo Squillo. Infatti, Michelle, ha preso parte in qualità di guest star al “Grande Fratello Vip”, proprio per sostenere la cantautrice. Michelle viveva ancora in Friuli con i genitori, facendo la pendolare tutti i giorni per andare e tornare da Milano. Un giorno Jo Squillo l’ha vista stanca e demoralizzata e le ha chiesto di rimanere a dormire a Milano da lei. Queste sono state le parole di Jo Squillo a proposito di Michelle Masullo: “Michelle è la mia figlia elettiva, lei ha già una mamma e io sono la sua diversamente madre. Quando ho perso i miei genitori questa bellissima ragazza è entrata nella mia vita e mi ha restituito tutto. Faceva la modella, si alzava all’alba per prendere quattro soldi e avere la possibilità di sfilare. Ero affascinata da questa ragazza che si sbatteva molto. I miei genitori avrebbero voluto una nipote e me l’hanno mandata loro. Un giorno che non c’era posto in ostello si è fermata a dormire da me e non se n’è mai più andata. Una mattina in cucina all’improvviso mi ha chiamata “mamma”. Mi sono messa a urlare, non doveva permettersi perché non ero pronta. Sentivo di mancare di rispetto alla sua famiglia, ma ha continuato imperterrita.” Michelle Masullo ha voluto rivendicare che il ruolo all’Eredità l’ha ottenuto solo con le sue forze, mandando la candidatura e facendo quattro provini.

