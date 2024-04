Maia Reficco è un’attrice e cantante argentina nonché la nuova presunta fidanzata di Leo Gassman. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Leo Gassman, spunta la presunta fidanzata: chi è Maia Reficco?

L’attore e cantautore Leo Gassman, dopo la fine della relazione con Enula Bareggi, avrebbe una nuova fidanzata, ovvero l’attrice argentina con cittadinanza statunitense Maia Reficco Viqueira. Maia è nata a Boston il 14 luglio del 2000, ha quindi 23 anni ed è del segno zodiacale del Cancro. Quando aveva 7 anni si è trasferita assieme alla famiglia in Argentina e fin da piccola ha mostrato grande passione per la musica. Sua madre Katia Viqueira, tra l’altro, è una nota cantante e insegnante di canto. Suo padre invece è un professore, attualmente insegna a Madrid. All’età di 15 anni, Maia si è trasferita a Los Angeles, dove ha vissuto assieme a Claudia Brant e ha studiato canto con Eric Vetro, un rinomato vocal coach di artisti quali Ariana Grande e Camila Cabello. Oltre alla musica, Maia è anche una attrice, è infatti nota al pubblico per aver interpretato Kally Ponce nella serie tv adolescenziale “Kally’s Mashup“, e per aver vestito i panni di Noa Olivar nella serie “Pretty Little Liars: Original Sin.” Ha recitato anche nel film “Do Revenge“. Tornando alla sua carriera musicale, Maia Reficco ha pubblicato quattro singoli, ovvero “Tuya, “De Ti”, “Tanto Calor” e “Rapido y furioso”. La Reficco ama molto anche la musica classica, ha studiato anche pianoforte, oltre a chitarra, sassofono e ukulele. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi a circa 1,5 milioni di follower.

Leo Gassman e Maia Reficco stanno insieme?

Come abbiamo appena visto, Maia Reficco è una cantante e attrice argentina di 23 anni e secondo molti è la nuova fidanzata del figlio di Alessandro Gassman, Leo. Dopo la storia con l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, Enula Bareggi, ecco che l’attore pare abbia ritrovato l’amore accanto a Maia. E’ stato il settimanale Chi ha pubblicare due foto che ritraggono Leo Gassman e Maia Reficco insieme, in atteggiamenti intimi a Roma, durante un pranzo nel quartiere Prati. Oltre a camminare fianco a fianco, i due sembrano proprio stare per scambiarsi un bacio. Ovviamente non si ha la certezza che tra i due ci sia davvero una relazione, però dalle foto sembrano davvero molto complici. Staremo a vedere se uno dei due uscirà o meno allo scoperto. Leo Gassman c’è da dire che ha sempre cercato di mantenere il più privato possibile la sua vita sentimentale, si deve infatti tornare al 2020 quando è stato paparazzato insieme a Enula Bareggi, che da lì a poco avrebbe fatto il suo ingresso nella scuola di Amici.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Alejandra Rodriguez, chi è la finalista di Miss Univierso: l’argentina di 60 anni crea polemiche

Uomini e Donne, chi è Maura Vitali: ex marito calciatore, figli, età