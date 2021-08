Nonostante il mese di agosto stia per giungere al termine, questi ultimi giorni sembrano essere alquanto difficili da gestire. Le giornate afose sono tornate a farsi sentire e il caldo in casa diventa estenuante, soprattutto nelle ore notturne in cui dormire diventa difficile. Vediamo come fare e quali soluzioni adottare per un po’ di refrigerio tra le mura domestiche.

Caldo in casa

Quando giunge il caldo, i vari esperti del settore consigliano di non uscire di casa soprattutto nelle ore più calde. Cosa fare quando il caldo in casa diventa insopportabile ed estenuante? Non è facile sopportare l’umidità e l’arsura soprattutto se si sta tutto il giorno in casa, a lavorare in smart working o studiare. Con le temperature elevate diventa anche difficile riuscire a dormire serenamente.

Uno dei trucchi e delle regole è sicuramente quello di spalancare le finestre rinfrescando l’ambiente almeno sino alle 9.30. Infine, è consigliabile chiudere tutto: da tapparelle a persiane soprattutto nelle ore in cui batte più forte il sole. Per questo, è bene chiudere prima le finestre e tapparelle esposte a est e poi passare a quelle a ovest. In questo modo è possibile rinfrescare e refrigerare la casa.

Il caldo in casa è davvero insopportabile e se si dorme in un letto a soppalco, la situazione è ancora peggiore e difficile da gestire. In questi periodi, risulta anche impossibile dormire soprattutto quando al caldo comincia ad aggiungersi anche l’umidità che rende la vita in caasa davvero irrespirabile e difficile per chiunque. Un condizionatore portatile come Artic Cube è sicuramente la soluzione ideale.

Oltre all’acquisto di un condizionatore portatile, vi sono anche altri accorgimenti utili per avere un po’ di refrigerio in casa in modo da evitare che le bollette non lievitino. In casa si consiglia di tenere le tapparelle e persiane al buio, aprendole soltanto nelle prime ore del mattino per poi chiuderle tutto il giorno fino alla sera quando il sole comincia a calare.

Caldo in casa: consigli

È assolutamente possibile sopportare e tollerare il caldo in casa adottando alcuni accorgimenti e soluzioni particolarmente efficaci. Per chi vive in un appartamento di condominio, riuscire a gestire il caldo diventa di fondamentale importanza. Per refrigerare casa, è fondamentale chiudere tutto: a cominciare dalle tapparelle che vanno abbassate così come le persiane.

Si consiglia di chiudere bene gli infissi, soprattutto nelle ore più calde. Questa è una delle strategie possibili per riuscire a mantenere la casa al fresco. Sfruttare le varie correnti d’aria fredda aprendo le finestre. Bisogna evitare la dispersione del calore spegnendo tutti quegli elettrodomestici che non servono. Meglio tenere in casa lampadine a basso risparmio energetico in modo da risparmiare sulla bolletta.

Deumidificare l’ambiente soprattutto durante la notte aiuta a mantenere un po’ di refrigerio e tollerare il caldo in casa. Un deumidificatore o un mini condizionatore portatile quale Artic Cube sicuramente rinfresca e raffredda gli ambienti domestici in pochissimo tempo. Un’altra delle possibilità è scegliere delle piante rampicanti per ombreggiare un po’ la stanza.

Tra i rimedi anti-caldo, è possibile refrigerare l’ambiente domestico con i colori. Si possono dipingere le pareti di colore bianco che riflette il calore e aiuta a rinfrescare.

Caldo in casa: miglior condizionatore

Per rinfrescare gli ambienti domestici e tollerare meno il caldo in casa, la soluzione migliore è affidarsi a un condizionatore portatile e il migliore è sicuramente Artic Cube, che permette di raffreddare le varie stanze in tempi rapidi. Un condizionatore facile da usare perché basta mettere un po’ di acqua all’interno, collegarlo e accenderlo.

Ha tre velocità di ventilazione per regolare in modo costante la potenza. Funziona grazie alla tecnologia di raffreddamento ad acqua per cui l’aria calda entra nell’unità per poi spingere contro il filtro bagnato. In un secondo momento, l’acqua evapora dando aria fredda che permette di refrigerare l’ambiente e la casa dal caldo asfissiante e terribile.

Una soluzione davvero efficace e ottimale. Silenzioso, quindi non disturba nessuno. Grazie al condizionatore Artic Cube, è possibile dormire sonni tranquilli e rilassati senza più avvertire quella sensazione di calore che porta ad avere notti insonni. Ecologico, potente ed economico. La tecnologia di raffreddamento ad acqua è una delle migliori perché in pochi minuti rinfresca l’ambiente.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

I filtri hanno una lunga durata dal momento che durano circa 8 ore prima che vengano sostituiti. Sano, non usa gas refrigeranti o componenti chimici per cui l’aria risulta essere sempre fresca e pulita senza nessun tipo di particella di polvere. Un mini condizionatore portatile che, oltre a raffreddare l’ambiente in casa, deumidifica e purifica l’aria.

Artic Cube è elegante e particolarmente compatto. Perfetto da portare in varie stanze della casa, oltre che in ufficio. Si può posizionare sul tavolino della camera da letto senza il minimo ingombro.

Dal momento che è un mini condizionatore originale ed esclusivo, non è ordinabile nei negozi fisici o siti di e-commerce. Per poterlo ordinare, è necessario collegarsi al sito ufficiale del prodotto, inserire i dati nel modulo apposito e inviarlo. Il mini condizionatore è in vendita al costo di 59€ per una confezione, ma ci sono anche altre offerte di cui approfittare con le spese gratis. Il pagamento è con Paypal, carta di credito o anche in contanti al corriere.